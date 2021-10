GOTTFRIED & SÖHNE goes Vinyl! Schallplattenkult & Jewish Music

Mit Edek Bartz, Isabel Frey, Moritz Weiß und Johann Kneihs

Wien (OTS) - GOTTFRIED & SÖHNE, der bunte & kreative Shop im Jüdischen Museum Wien, beweist einmal mehr seine Nase im Wind zu haben, mit einer Veranstaltung zum Thema VINYL – ein magisches Wort aus fünf Buchstaben, das seit über 100 Jahren (als Schellack, 7“, 10“ oder 12“) nichts von seiner Faszination verloren hat, ganz im Gegenteil: die Jugend von heute (und nicht nur sie) entdeckt dieses Medium von Neuem, findet es cool, Schallplatten nicht nur zu hören, sondern diese auch unterm Arm sichtbar mit sich herumzutragen. Kurz gesagt: VINYL ist wieder in!

Gottfried & Söhne – der Shop mit dem breitesten und vielfältigsten Sortiment an „Jewish Music(s)“ in town, greift diesen Trend auf und möchte mit dieser Veranstaltung, moderiert von Johann Kneihs (ORF Ö1), einen kleinen Einblick in die Geschichte der jüdischen Musik auf Tonträgern geben, mit der Betonung auf VINYL, unter Mitwirkung von Edek Bartz (Geduldig & Thimann, Musikveranstalter, Kunst-Kurator, etc.) sowie von Isabel Frey (Sängerin) und Moritz Weiß (Klezmer-Musiker).

GOTTFRIED & SÖHNE goes Vinyl!

Moderation: Johann Kneihs (ORF Ö1)

Datum: 04.11.2021, 18:30 Uhr

Ort: Dorotheergasse 11, 1010 Wien, Österreich

