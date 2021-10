74. CS Weihnachtsschau

Hilfe für Mütter und Kinder in Not!

Unsere CS Weihnachtsschau unterstützt Menschen in Not. Mit Ihrem Einkauf erfreuen Sie Ihre Liebsten und stärken gleichzeitig all jene, die wir in unserem CS Haus für Mutter und Kind und in den CS Beratungsdiensten begleiten. Sr. Susanne Krendelsberger, Generalleiterin der CS Schwesterngemeinschaft

Wien (OTS) - Das lange Warten hat ein Ende: Die traditionelle Weihnachtsschau der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis (CS) findet heuer wieder vom 25. – 27. November 2021 täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr im Festsaal der CS Caritas Socialis, Eingang Ecke Pramergasse 9/Verena Buben Weg, 1090 Wien statt

74.CS Weihnachtsschau öffnet von 25.- bis 27. November 2021!

Aufgrund der aktuellen COVID-19 Pandemie ist ein Zutritt zur CS Weihnachtsschau nur unter den aktuellen Coronaregelungen der Wiener Landesverordnung möglich. Aktueller Stand 4. Oktober: 2,5G Regel - Geimpft, Genesen oder PCR Getestet (nicht älter als 48h).Während des gesamten Aufenthalts ist durchgängig eine FFP2 Maske zu tragen.

Lebkuchen: geherzt, gestapelt, gefüllt, verziert und liebevoll verpackt!

Ob traditionelle CS Vanillekipferl, gefüllte oder liebevoll verzierte Lebkuchen, allerlei köstliche Keksvariationen und viele andere Busserl und Leckereien bis hin zu Kunsthandwerk und Haushaltsraritäten warten auf Käuferinnen, die gleichzeitig Gutes tun wollen. Die Räumlichkeiten der CS Pramergasse verwandeln sich in wohltuender Tradition in die wohl stimmungsvollste und zauberhafteste Weihnachtsschau der Stadt. 100erte Kilogramm Zutaten werden zu den köstlichsten Weihnachtskeksen, verschiedensten Busserln und Lebkuchen verarbeitet und zugunsten von Menschen in Not, die im CS Haus für Mutter und Kind (MUKI) und in den CS Beratungsdiensten betreut und begleitet werden, angeboten.

Begleitung und Hilfe – CS Haus für Mutter und Kind und die CS Beratungsdienste

Die CS Beratungsdienste und das CS Haus für Mutter und Kind sind zwei Einrichtungen der CS Caritas Socialis, die Alleinstehenden oder Familien, die in Not geraten sind, mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Schutz haben, wenn es keinen mehr gibt

Das CS Haus für Mutter und Kind bietet Übergangswohnmöglichkeiten für Frauen mit bis zu drei Kindern. Die Mutter bewohnt mit ihren Kindern eine abgeschlossene Wohneinheit. Ein multiprofessionelles Team entwickelt mit den Frauen Zukunftsperspektiven. Ziel des Aufenthaltes ist es, wieder ein eigenständiges Leben zu führen. Während des Aufenthaltes in unserem Haus sind die Frauen bemüht, Bedingungen zu schaffen, um bald eine eigene Wohnung zu bekommen.



Ein Gespräch kann helfen …

Die CS Beratungsdienste beraten und begleiten Menschen in verschiedenen Lebenslagen. Das Angebot reicht von Sozial- und Lebensberatung, über Hilfe bei der Bewältigung von Problemen am Arbeitsplatz, bei Konflikten im familiären/sozialen Umfeld bis hin zu materiellen Überbrückungshilfen (z.B. Bekleidung).



Für die Beratung und Begleitung in den CS Beratungsdiensten, für die Zeit in der die Familien im CS Haus für Mutter und Kind wohnen und auch im Zuge der Übersiedlung in ihre eigene Wohnung, sind wir auf Spenden angewiesen.



PSK Spendenkonto:

IBAN: AT53 6000 0000 0193 5026

BIC: BAWAATWW



Prominentes Damenkomitee unterstützt Mütter und Kinder in Not

Traditionell wird die CS Weihnachtschau von einem prominenten Damenkomitee unterstützt: Mag.a Saya Ahmad, Dr.in Ursula Berlakovich, Dkff. Anneliese Figl, Maria Graff, Dr.in Christa Karas-Waldheim, Edith Kohlmaier, Dipl.-Päd. Martina Malyar, Maria Marboe, Christine Marek, Birgit Meinhard-Schiebl, Dr.in Edith Mock, Mag.a Brigitte Molterer, Britta Rea, Soroptimist Wien Vivata, Renate Stummvoll, Martha Taus, Renate Waldhäusl-Taus, u. a. stellen sich in den Dienst der guten Sache und verkaufen vor Ort.



Viele Hände können Großes bewirken

Herzlichen Dank an die ehrenamtlich Engagierten und Freund*innen der CS Caritas Socialis, die gemeinsam mit den CS Schwestern das ganze Jahr über mit handwerklichem Geschick,Kreativität und viel Engagement die Vorbereitungen für die jährliche CS Weihnachtsschau treffen. DANKE!





Weihnachtsschau der CS Schwesterngemeinschaft

vom 25. – 27. November 2021

täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr

CS Caritas Socialis, Eingang: Pramergasse 9 /Verena Buben Weg, 1090 Wien









Offizielle Eröffnung für Medienvertreter*innen und geladene Gäste

24.11.2021, 16.00 Uhr

CS Caritas Socialis, Eingang Pramergasse 9/Verena Buben Weg 1090 Wien

Rückfragen & Kontakt:

CS Caritas Socialis

Sabina Dirnberger-Meixner

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

0664 5486424

sabina.dirnberger @ cs.at

www.cs.at