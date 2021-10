Wiener Weihnachtsbaum 2021 ist ein Burgenländer

Fichte aus den Esterházy-Forsten kommt am 3. November am Rathausplatz an

Wien (OTS/RK) - Der traditionelle Weihnachtsbaum für den Wiener Rathausplatz kommt dieses Jahr aus dem Burgenland. Mit der Fichte aus einem Wald in der Gemeinde Wiesen feiert das Burgenland auch 100 Jahre als Bundesland. Heute, Freitag, wurde die 30 Meter hohe und 150 Jahre alte Fichte von Forstarbeiter*innen im Wald aus dem Besitz der Familie Esterházy gefällt und für den Transport nach Wien vorbereitet. Ausgesucht wurde die solitär stehende Fichte von den Förster*innen der Esterházy-Wälder, die vom Forstbetrieb „Pannatura“ bewirtschaftet werden. „Bereits am Mittwoch haben die Vorbereitungen für den Abtransport nach Wien gestartet, damit der burgenländische Weihnachtsgruß bald für vorweihnachtliche Stimmung in Wien am Rathausplatz sorgt“, sagt Matthias Grün von „Pannatura“. Mit ihren 150 bis 180 Jahren ist die Fichte übrigens älter als das „jüngste Bundesland“, aus dem sie stammt.



Aufgestellt wird der Wiener Weihnachtsbaum aus dem Burgenland dann am kommenden Mittwoch, dem 3. November. Voll geschmückt und mit mehr als 1.000 LED-Lichtern beleuchtet wird der Baum ab dem 13. November erstrahlen. Dann werden Bürgermeister Michael Ludwig und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil um 17.30 Uhr die Christbaum-Beleuchtung einschalten.

