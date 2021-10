Pandemic-Forum 2021 am 5. November: "Going viral: Wie eine Pandemie die Gesellschaft insgesamt herausfordert"

Wien (OTS) - In zahlreichen Ländern weltweit steigen die Covid-Infektionszahlen erneut. Das zeigt, dass die Pandemie die Welt weiterhin in Atem hält.

Das Pandemic-Forum 2021 bringt am Freitag, 5. November, Expertinnen und Experten der MedUni Wien, der Uni Wien, aus Wissenschaft, Politik, Gesundheitswesen, Kunst und Wirtschaft zu einem offenen, kritischen und konstruktiven Austausch über die Herausforderungen, die sich aus der weltweiten Pandemie ergeben, und insbesondere über deren Auswirkungen auf unsere Gesellschaft zusammen.

Die Teilnahme ist kostenlos, Programm und Anmeldung unter www.meduniwien.ac.at/pandemic-forum.

Die Konferenzsprache ist Englisch.

5. November 2021, 9:30 - 17:00 Uhr (GMT+1)

Van Swieten Saal, Medizinische Universität Wien und online: www.meduniwien.ac.at/pandemic-forum

Expertinnen und Experten:

- Carlo Caduff, King's College London, Großbritannien

- Matthias Egger, Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Schweiz

- Michael Oliver Flüß, Düsseldorf, Deutschland

- Christoph Gattringer, FWF - Der Wissenschaftsfonds, Österreich

- Folker Hanusch, Universität Wien, Österreich

- Alexander S. Kekulé, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland

- Florian Krammer, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA

- Markus Müller, Medizinische Universität Wien, Österreich

- Ewald Nowotny, Österreichische Gesellschaft für Europäische Politik, Österreich

- Marion Poetz, Copenhagen Business School, Dänemark

- Barbara Prainsack, Universität Wien, Österreich

- Katariina Salmela-Aro, Universität Helsinki, Finnland

- Eva Schernhammer, Medizinische Universität Wien, Österreich

- Barbara Schober, Universität Wien, Österreich

- Britta Siegmund, Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG, Deutschland

- Sara Silverstein, University of Connecticut, USA

- Adam Smith, Nobelprize.org, Großbritannien

- Christiane Spiel, Universität Wien, Österreich

- Karin Wahl-Jorgensen, Cardiff University, Großbritannien

- Sarah Wedl-Wilson, Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin, Deutschland

Die Konferenz wird von der Medizinischen Universität Wien und der Universität Wien gemeinsam mit dem Alumni Club der MedUni Wien organisiert.

Pandemic-Forum 2021: Going viral: Wie eine Pandemie die Gesellschaft insgesamt herausfordert

Das Pandemic-Forum 2021 bringt am Freitag, 5. November, Expertinnen und Experten der MedUni Wien, der Uni Wien, aus Wissenschaft, Politik, Gesundheitswesen, Kunst und Wirtschaft zu einem offenen, kritischen und konstruktiven Austausch über die Herausforderungen, die sich aus der weltweiten Pandemie ergeben, und insbesondere über deren Auswirkungen auf unsere Gesellschaft zusammen

Datum: 05.11.2021, 09:30 - 17:00 Uhr

Ort: Van Swieten Saal

Van-Swieten-Gasse 1a, 1090 Wien, Österreich

Url: http://www.meduniwien.ac.at/pandemic-forum

Rückfragen & Kontakt:

Medizinische Universität Wien

Mag. Johannes Angerer

Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 40160 - 11 501

Mobil: +43 664 800 16 11 501

johannes.angerer @ meduniwien.ac.at

http://www.meduniwien.ac.at