100 begeisterte Nordic Walker*innen bei traditionellem WiG-Herbstwalk „Bewegte Apotheke“

Unter dem Motto „Endlich wieder gemeinsam Spaß an Bewegung an der frischen Luft“ wurde mit der Wiener Gesundheitsförderung - WiG im Wiener Prater in den Herbst gewalkt

Wien (OTS) - Rund 100 begeisterte Nordic Walker*innen aus ganz Wien haben die langjährige Tradition des Herbstwalks „Bewegte Apotheke“ der Wiener Gesundheitsförderung nach der Covid-19-Pause wiederaufgenommen und sind im Wiener Prater gemeinsam in den Herbst gewalkt. „Die ‚Bewegte Apotheke‘ eröffnet eine wunderbare Möglichkeit, über ein kostenloses Angebot `direkt vor der Haustüre´ regelmäßig Bewegung zu machen und dabei auch noch Gemeinschaft zu erleben. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie gut das Projekt von den Wienerinnen und Wienern angenommen wird“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung - WiG.

Startschuss zum Herbstwalk 2021 im 2. Bezirk gab der Leopoldstädter Bezirksvorsteher Alexander Nikolai gemeinsam mit dem Leiter der Stadionapotheke, Mag. pharm. Alexander Hartl, und WiG-Abteilungsleiterin „Team Gesunde Stadt – Gesunde Regionen“, Mag.a Elfriede Hufnagl. Trotz Kälte, Abstand-Haltens und 2,5-G-Check konnten zum Auftakt der Walking-Herbstsaison 2021 über die Bezirksgrenzen hinweg rund 100 Teilnehmer*innen begrüßt werden, die sich aus - teils schon langjährigen - begeisterten Nordic Walkerinnen und -Walkern aus dem Projekt „Bewegte Apotheke“ der Wiener Gesundheitsförderung zusammensetzen. Aber auch viele neue Gesichter konnten in der „Bewegten Apotheken“–Community begrüßt werden, zumal das Projekt „Bewegte Apotheke“ ab heuer auf ganz Wien ausgerollt wird, um noch mehr Menschen in Wien eine unkomplizierte, kostenlose Integration von Bewegung in ihren Alltag zu ermöglichen.

„Regelmäßige Bewegung - gerade wenn wir älter werden - kann viel dazu beitragen, dass wir mobil bleiben und uns wohlfühlen. Es freut mich, dass Bewohnerinnen und Bewohner der Leopoldstadt mit dem kostenlosen Nordic Walking Angebot der ‚Bewegten Apotheke‘ einfach und unkompliziert die Freude an gemeinsamer Bewegung erleben können“, so Bezirksvorsteher Nikolai. Besonders in den Mittelpunkt gerückt wurden die Multiplikator*innen der beim Projekt „Bewegte Apotheke“ teilnehmenden Apotheken aus dem 2. Bezirk (Apotheke im Stadion Center, Rotunden-Apotheke und Schwan-Apotheke). Diese so genannten „Multis“ sind Teilnehmer*innen aus bestehenden Gruppen, welche ehrenamtlich die jeweilige Gruppe ganzjährig betreuen und eigens von der WiG angebotene Ausbildungsverfahren durchlaufen.

Das Projekt „Bewegte Apotheke“

Das von der Wiener Gesundheitsförderung – WiG initiierte und von WiG-Gesundheitsreferent Christoph Wall-Strasser verantwortete Projekt „Bewegte Apotheke“ wird mittlerweile gemeinsam mit 22 Wiener Apotheken angeboten. Die wöchentlich ganzjährig stattfindenden kostenlosen Nordic Walking-Treffen bieten einen unkomplizierten Einstieg ins Nordic Walken. Treffpunkt ist direkt vor den Apotheken, die Dauer liegt bei rund einer Stunde und es ist keine Voranmeldung erforderlich. Bei Bedarf werden für die Dauer der Veranstaltung Stöcke zur Verfügung gestellt. Eigens von der Wiener Gesundheitsförderung ausgebildete Nordic Walking-Teilnehmer*innen stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Erklärtes Ziel bei diesem Projekt ist es, Lebensqualität und Wohlbefinden der Wienerinnen und Wiener zu steigern, indem bei der gemeinsamen Bewegung auch neue Freundschaften gefunden und neue Aspekte von Nachbarschaft entdeckt werden. Weiterführende Informationen und Termine aller teilnehmenden Apotheken unter www.wig.or.at/bewegteapotheke

