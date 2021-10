„Sport am Sonntag“ mit Stefan Kraft im ausführlichen Gespräch

Am 31. Oktober ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Karoline Rath-Zobernig präsentiert „Sport am Sonntag“ am 31. Oktober 2021 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Skispringen: Stefan Kraft im ausführlichen Gespräch

Er ist dreifacher Weltmeister und hat schon zwölf WM-Medaillen daheim. Er hat zweimal den Gesamt-Weltcup und einmal die Vierschanzentournee gewonnen. Das Ziel ist damit klar: Olympia 2022 in Peking.

Nordische Kombination: Doppelweltmeister Johannes Lamparter

Der 20-Jährige über sein unglaubliches Jahr 2021: Zwei WM-Titel, Matura, Blinddarm-Operation, Aufsteiger des Jahres. Ein Gespräch über das, was war – und das, was noch kommen kann.

Bob: Katrin Beierl und Jennifer Onasanya live im Studio

Die Zweierbob-Weltcup-Gesamtsiegerinnen nach ihren Trainingswochen auf der Olympiabahn von Peking.

Tennis: Topstars in Wien – auch ohne Thiem

Auch ohne Dominic Thiem lockt das ATP-500 in Wien die Tennis-Fans in Scharen in die Stadthalle.

Freeski: Der neue Freestyle-Star Matej Svancer im Porträt

Gleich beim ersten Bewerb der neuen Freeski-Saison siegt der 17-Jährige beim Big Air in Chur. Der gebürtige Tscheche gilt als das Toptalent dieses Sports und geht seit heuer für Österreich auf Medaillenjagd.

Fußball: Auslosung Viertelfinale ÖFB-Cup

Wer spielt gegen wen im Cup: Wolfsberg, Klagenfurt, FAC, Ried, Salzburg, LASK, Rapid, BW Linz/Hartberg

