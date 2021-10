ORF III am Allerheiligenwochenende: Premiere für „ORF Legenden – Uschi Glas“ im vierteiligen „zeit.geschichte“-Abend

Außerdem: „Erbe Österreich“-Premiere „A schöne Leich“, Auftakt für „Über Österreich“ und „Erlebnis Bühne“-Tripel u. a. mit Max Raabe

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information feiert am Allerheiligenwochenende Lieblinge der österreichischen Film- und Fernsehlandschaft, internationale Stars aus dem Bereich der Musik und begeht den Feiertag mit einem stimmungsvollen Programmreigen zwischen dem Tod und den schönen Seiten des Lebens: Am Samstag, dem 30. Oktober 2021, widmet sich ein vierteiliger „zeit.geschichte“-Abend den größten Fernsehstars des Landes u. a. mit der ORF-III-Neuproduktion „ORF Legenden – Uschi Glas“. Am Sonntag, dem 31. Oktober, steht der „Erlebnis Bühne“-Abend im Zeichen von Max Raabe und Jonas Kaufmann. Tagsüber am Sonntag widmet sich ORF III dem Reformationstag u. a. mit einem Live-Gottesdienst. Zu Allerheiligen, am Montag, dem 1. November, zeigt ORF III ab 19.25 Uhr vier Neuproduktionen: „Das ganz normale Verhalten der Österreicher ... und der Tod“ mit Rudi Roubinek, „Erbe Österreich: A schöne Leich – Sterben zu Habsburgs Zeiten“ und zwei Folgen der neuen Staffel „Über Österreich“ mit Ingrid Thurnher.

Samstag, 30. Oktober

Am Nachmittag in „LICHTblicke & WEGweiser“ (17.10 Uhr) trifft Marianne Hengl Schauspielerin Ursula Strauss im Stift Melk zum Gespräch – dabei geht es um Schicksalsschläge, Berufliches und die Bedeutung von Familie.

Den „zeit.geschichte“-Abend im Zeichen der größten Unterhaltungskünstler/innen läutet um 20.15 Uhr die ORF-III-Neuproduktion „ORF Legenden – Uschi Glas“ ein. Im neuen Porträt lässt die Schauspielerin die letzten Jahrzehnte ihrer Karriere Revue passieren. Zurück am Wörthersee besucht sie gemeinsam mit Regisseur Otto Retzer ehemalige Drehorte von TV-Klassikern wie „Hilfe, ich liebe Zwillinge“. Es folgen erfolgreiche Fernsehserien wie „Tierärztin Christine“ oder „Anna Maria – Eine Frau geht ihren Weg“ sowie aus ihrer „Wörthersee-Film-Ära“ bekannte Titel wie „Ein Schloss am Wörthersee“ oder „Alles Glück der Erde“. Neben dem Rückblick plaudert Uschi Glas auch über ihre Freundschaft zu Roy Black oder ihre Ehe mit Dieter Hermann. Um 21.05 Uhr folgt ein „ORF Legenden“-Porträt über Klausjürgen Wussow – gestaltet von Robert Tauber. Wussow war vielbeschäftigter Film- und vor allem Burgschauspieler, einem breiten Publikum wurde Wussow im Jahr 1970 durch seine Auftritte in der Serie „Kurier der Kaiserin“ bekannt. Zum Publikumsliebling avancierte er 1985 mit der Rolle des Professor Brinkmann in der „Schwarzwaldklinik“, dem Höhepunkt seiner Karriere. Danach folgen Porträts über Schauspieler und TV-Showmaster Vico Torriani (21.55 Uhr) und den Starreporter Heinz Fischer-Karwin (22.45 Uhr).

Sonntag, 31. Oktober

Den Reformationstag feiert „ORF III LIVE“ um 9.05 Uhr mit der Übertragung des evangelischen Gottesdienstes aus der Wiener Auferstehungskirche, bevor sich um 10.00 Uhr eine Ausgabe von „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ mit der Bedeutung des Reformationstages auseinandersetzt. Danach zeigt ORF III vier Dokumentationen, beginnend mit „Das evangelische Wien“ (10.15 Uhr). Dem Gedenktag der Reformation verschreibt sich auch „Der Österreichische Film“ ab 14.05 Uhr mit „Die Hebamme – Auf Leben und Tod“ sowie „Die Heilerin“ (ab 15.40 Uhr) in zwei Teilen.

Der „Erlebnis Bühne“-Abend gehört dieses Mal zwei internationalen Musikstars: Um 20.15 Uhr steht „Max Raabe – Eine Nacht in Berlin“ aus dem Jahr 2019 auf dem Programm. Gemeinsam mit dem Palast Orchester verzaubert Raabe sein Publikum im Clärchens Ballhaus in Berlin mit Evergreens von Kurt Weill über Irving Berlin bis Cole Porter und Walter Jurmann. Max Raabe hat sich außerdem Verstärkung geholt und wird von seinen Gästen Namika, Lars Eidinger und Mr. Lordi tatkräftig unterstützt. Anschließend geht es mit „Max Raabe – Let’s do it“ (21.10 Uhr) aus dem Jahr 2016 weiter. Zu hören und sehen gibt es Vintage-Glamour und Swing der 1920er und 1930er Jahre. Abschließend nimmt Jonas Kaufmann das Publikum in „Mein Italien“ (22.15 Uhr) mit auf eine musikalische Reise durch das Repertoire großer italienischer Tenöre bis hin zu Kompositionen des Kultfilms „Der Pate“.

Montag, 1. November

Zu Allerheiligen startet ORF III um 9.30 Uhr mit einer Ausgabe der Reihe „Das ganze Interview“ mit Sandra Szabo im Gespräch mit Bischof Josef Marketz, gefolgt vom „Allerheiligen-Gottesdienst“ (10.00 Uhr) live aus der Pfarre Lockenhaus. Um 11.00 Uhr widmet sich eine Ausgabe von „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ der Bedeutung von Allerheiligen, bevor „Erlebnis Bühne“ um 11.20 Uhr die im April 2021 aufgezeichnete Wiederaufnahme von Georg Friedrich Händels Oratorium „Saul“ aus dem Theater an der Wien präsentiert. Nach weiteren Sendungen über Österreichs bedeutendste Klöster sowie den Wiener Zentralfriedhof folgen ab 19.25 Uhr vier Neuproduktionen. Den Auftakt macht „Das ganz normale Verhalten der Österreicher ... und der Tod“ mit Rudi Roubinek.

Um 20.15 Uhr zeigt die neue „Erbe Österreich“-Dokumentation „A schöne Leich – Sterben zu Habsburgs Zeiten“ von Maximilian Traxl, wie die spätmonarchische österreichische Gesellschaft mit dem Tod und der Bestattung umgegangen ist. Krankheiten wie Syphilis oder Kindbettfieber grassierten. Auch Duelle und Selbstmorde rissen viele aus dem Leben. Umso sentimentaler fielen die Begräbnisse aus. Auch die Obduktion von Leichen – ob kriminalistischer Hintergrund oder nicht – hatte damals in Wien Hochkonjunktur.

Ab 21.00 Uhr lädt ORF III in zwei Ausgaben der neuen Staffel von Georg Rihas „Über Österreich“ zum Österreich-Rundflug mit Ingrid Thurnher. Im ersten Teil begibt sich Thurnher gemeinsam mit Riha von der Burg Neuhaus im Bezirk Baden zum Altausseer See im Salzkammergut und stattet auf dem Weg dorthin dem steirischen Ennstal einen Besuch ab. Im zweiten Teil um 21.55 Uhr geht es u. a. nach Lavamünd, Abtenau, Windischgarsten und zum Wolfgangsee.

