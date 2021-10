Kaineder: Klimagipfel in Glasgow: Unser Planet braucht keine mahnenden Worte mehr, sondern handfeste Taten

Es ist der Job der Verantwortlichen diesen Planeten zu retten und ihn für die nächsten Generationen lebenswert zu erhalten

Linz (OTS) - „Das Zeitalter der großen Klima-Transformation muss jetzt beginnen. Unser Planet braucht keine mahnenden Worte mehr, sondern handfeste Taten. Er ächzt und stöhnt, warnt uns mit Naturkatastrophen rund um den Globus und schreit nach ganz konkretem Klimaschutz. Diesen endlich zu liefern, ist die eine zentrale Aufgabe dieses kommenden Gipfels. Scheitert er, rückt der Turnaround wieder ein Stück weiter weg und der Klimakollaps wieder ein Stück näher“, sieht der Grüne Landessprecher LR Stefan Kaineder den kommenden Klimagipfel in Glasgow als „eine der letzten Ausfahrten vor dem endgültigen Klimacrash“.

Mögen die Vorzeichen für diesen Gipfel wenig ermutigend sein, muss gerade deshalb ein Ruck durch die Staatengemeinschaft gehen. „Wir sehen Flammenhöllen, Überschwemmungen und Verwüstungen in vielen Ländern. Und wir fragen uns, warum die großen Staatenlenker zögern und zaudern. Wie es immer noch sein kann, dass Interessen abgewogen und längst überfällige Maßnahmen vernebelt, verwässert und konterkariert werden. All das hat keinen Platz mehr, weder an den Verhandlungstischen und auch nicht in den Hinterzimmern. Es ist die Pflicht der Verantwortlichen diesen Planeten zu retten, es ist ganz einfach ihr Job ihn für die nächsten Generationen lebenswert zu erhalten“, betont Kaineder und setzt auf die vielen jungen Menschen, die nicht nur regelmäßig für Klimaschutz auf die Straße gehen, sondern auch beim Klimagipfel deutlich aufzeigen werden.

Beim Klimaschutz nur auf die globalen Player zu warten, greift für Kaineder aber zu kurz. „Verantwortung abzuschieben und auf das Versagen anderer zu zeigen, ist keine Option. Jedes Land hat effektiven Klimaschutz selbst in der Hand, ebenso wie jeder und jede einzelne von uns. Dank der Grünen in der Bundesregierung werden hier in Österreich historische Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg gebracht. Wir zeigen was mit entsprechendem Willen alles möglich ist. Es ist zu hoffen, dass auch die Verantwortlichen hier in Oberösterreich diesem Beispiel endlich folgen“, betont Kaineder.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Oberösterreich, Mag. Markus Ecker, Pressereferent, Tel.: 0664/831 75 36, mailto: markus.ecker @ ooe.gruene.at, http://www.ooe.gruene.at