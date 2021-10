„Allein“ und „Im Paradies“ – „Soko“-Krimispannung im Doppelpack

Am 2. November in ORF 1

Wien (OTS) - Eigentlich sollte es ein gemütlicher Ausflug zum Museumsfriedhof werden – doch als Gräfin Schönberg (Andrea L’Arronge) und Hannes Kofler (Heinz Marecek) auf eine Leiche stoßen, ist die „Soko Kitzbühel“ am Dienstag, dem 2. November 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 auch schon wieder mittendrin in einem neuen Fall („Allein“). Wer heuert einen Profikiller an, um eine alte Dame aus dem Weg zu räumen? Mit dieser Frage wird die „Soko Donau“ um 21.05 Uhr konfrontiert, wenn Ermittlungen „Im Paradies“ ihren Lauf nehmen.

Mehr zum Inhalt

„Soko Kitzbühel – Allein“ (Dienstag, 2. November, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Heinz Marecek, Andrea L’Arronge, Veronika Polly und Felix Kreutzer; Regie: Martin Kinkel

Gräfin Schönberg (Andrea L’Arronge) und Hannes (Heinz Marecek) machen einen Ausflug zum Museumsfriedhof, und wie könnte es auch anders sein: Die beiden stoßen auf die Leiche eines Teenagers. Beim Einsatz des „Soko“-Teams sorgt dann ausgerechnet der Museumsdirektor Konrad Pachler (Alexander Stecher) für Aufsehen, nachdem er seinen Ex-Mitarbeiter Marius vom Gelände verweist. Nina und Lukas nehmen daraufhin Marius, einen Burschen mit Trisomie 21 und einer bewegten Vergangenheit, unter die Lupe. Die Dorfgemeinschaft hat sich gegen ihn und seine Mutter Rita verschworen, dann werden auch noch tatsächlich Spuren von Marius am Tatort gefunden.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

„Soko Donau – Im Paradies“ (Dienstag, 2. November, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic sowie Franz Buchrieser und Christoph Luser in Episodenrollen

Regie: Sophie Allet-Coche

Im idyllischen Traunkirchen wird eine alte Dame ermordet. Die „Soko Donau“ ermittelt in dem kleinen, beschaulichen Ort am Traunsee – und ist höchst irritiert. Einiges scheint hier nicht zu stimmen, sowohl bei den meist älteren Dorfbewohnern, so auch bei Toni (Josef Ellers), der sich mit Frau und Kind vor seinem verbrecherischen Vater versteckt. Und dann taucht noch ein gutangezogener und gutinformierter Mann auf, der dem Team dringend rät, die Ermittlungen einzustellen. Was geht vor in der scheinbaren Idylle? Und warum gehen alle Ermittlungsversuche ins Leere?

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, den Ländern Oberösterreich und Niederösterreich sowie von Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Filmcommission Graz.

Flimmit zeigt jetzt schon alle Folgen der Jubiläumsstaffel von „Soko Kitzbühel“ sowie alle Staffeln von „Soko Donau“ auf https://flimmit.at.

