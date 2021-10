FPÖ – Kickl zu Rekord-Inflation: Covid19-Warenkorb muss sofort eingeführt werden

Zusätzlich geforderte Maßnahme ist das Einfrieren der Energiepreise bei Energieanbietern, die im Besitz der öffentlichen Hand sind

Wien (OTS) - Im Oktober ist die Inflation laut Statistik Austria auf 3,6 Prozent gestiegen. Ursache dafür sollen steigende Energie- und Treibstoffpreise sein. Es sei derzeit auch kein Anzeichen in Sicht, wonach es hier zu einem Ende der Preisspirale nach oben komme. „Aber auch die Güter des täglichen Lebens werden ständig teurer, hinzu kommen die fatalen Auswirkungen der falschen Corona-Maßnahmen der Regierung“, meinte dazu FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl und forderte daher die sofortige Einführung eines Covid19-Warenkorbs. Denn durch die ökoasoziale Steuerreform der ÖVP und ihrer grünen Handlanger würden die Belastungen durch die Einführung der CO2-Steuer bald noch mehr ins Uferlose steigen. Dieses geplante Belastungspaket müsse sofort auf Eis gelegt werden.

Kickl verlangte zudem ein Einfrieren der Energiepreise bei all jenen Energieanbietern, die im Besitz der öffentlichen Hand sind. Im Covid19-Warenkorb müssten Güter des täglichen Lebens enthalten sein, deren Preis ab einem gewissen Wert gedeckelt werden müsse. Ebenso sollten diese Güter an das Lohnniveau der Menschen in Österreich gekoppelt werden, wie dies in der Vergangenheit bereits der Fall gewesen sei.

Allerdings sei von der türkis-grünen Regierung in dieser Hinsicht nichts zu erwarten, da diese ausschließlich mit sich selbst beschäftigt sei und insbesondere die ÖVP hauptsächlich versuche, von ihren unglaublichen Skandalen abzulenken. Das Wohl der Menschen dieses Landes bleibe dabei auf der Strecke. „Pleiten, Rekordarbeitslosigkeit und massive Teuerungen – das ist die Bilanz des Corona-Wahnsinns, den Sebastian Kurz verursacht hat und den sein Nachfolger Schallenberg ungeniert und gedankenlos fortsetzt“, kritisierte Kickl.

