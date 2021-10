„Orientierung“ über US-Präsident Bidens Audienz bei Papst Franziskus

Außerdem am 31. Oktober um 12.30 Uhr in ORF 2: Pflege in Not – akuter Personalmangel droht

Wien (OTS) - Sandra Szabo präsentiert im ORF-Religionsmagazin „Orientierung“ am Sonntag, dem 31. Oktober 2021, um 12.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Gipfeltreffen: US-Präsident Biden bei Papst Franziskus

US-Präsident Joe Biden ist zu einer Audienz bei Papst Franziskus im Vatikan geladen. Auf der Tagesordnung des Gesprächs stehen offiziell die Beendigung der Pandemie, die Bewältigung der Klimakrise und Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Allesamt Themen, bei denen der Papst und der katholische US-Präsident an einem Strang ziehen. Beide stehen außerdem vor ähnlichen Problemen: Biden hat ein tief gespaltenes Land übernommen, Franziskus müht sich, die auseinanderdriftenden Teile seiner Kirche zusammenzuhalten. Bericht:

Cornelia Vospernik.

Pflege in Not: Akuter Personalmangel droht

Viele Betten sind nicht belegt, weil keine Pflegekräfte zur Verfügung stehen. Es herrscht eine hohe personelle Fluktuation, dazu kommt noch Corona. In Österreich sprechen manche schon von einem Pflegenotstand. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass in den nächsten zehn Jahren zwischen 75.000 und 100.000 zusätzliche Pflegekräfte und Betreuungspersonen gebraucht werden. Das evangelische Hilfswerk Diakonie fordert, dass die nächste Pflegereform einen Ausbau von Betreuungs- und Pflegeangeboten vorsieht. Das „Haus für Senioren“ in Wels in Oberösterreich ist ein Vorzeigehaus der Diakonie. Unter einem Dach sind die verschiedensten Angebote für pflegebedürftige Menschen untergebracht – von einem stationären Bereich bis hin zum Büro der mobilen Pflegekräfte. Bericht: Susanne Krischke. Live dazu im „Orientierung“-Studiogespräch: Maria Katharina Moser, Direktorin der Diakonie Österreich.

Lachen und Sterben: Franz Schuh über Selbstbestimmung

Wem gehört das Leben? Diese Frage ist seit der Präsentation des neuen Sterbeverfügungsgesetzes wieder in den Fokus gerückt. Auch der Schriftsteller und Essayist Franz Schuh hat sich eingehend mit den Themen Tod und Sterben beschäftigt. Er weiß selbst, was es bedeutet, schwer krank zu sein. Während seines einjährigen Krankenhausaufenthaltes entstand sein jüngstes Buch „Lachen und Sterben“, in dem er die Grenzen zwischen Tragödie und Komödie verschwimmen lässt. Bericht: Florian Gebauer.

Auf dem „Synodalen Weg“: Bischof Marketz im Gespräch

Papst Franziskus hat den sogenannten „Synodalen Weg“ ausgerufen, der zwei Jahre lang dauern soll. Katholikinnen und Katholiken weltweit sind aufgerufen, diesen Weg mitzugehen. Der Kärntner Diözesanbischof Josef Marketz ist in der Österreichischen Bischofskonferenz gemeinsam mit dem Salzburger Erzbischof Franz Lackner für den „Synodalen Prozess 2021–2023“ in Österreich verantwortlich. Marketz hebt die Bedeutung des Zuhörens hervor, greift aber auch „heiße Eisen“ auf, wie die oft diskutierte Weihe von Frauen. „Das ganze Interview“ mit Bischof Marketz ist am Montag, dem 1. November, ab 9.30 Uhr in ORF III zu sehen. Bericht: Sandra Szabo.

