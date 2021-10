AVISO: Gedenken an die Opfer des Terroranschlags von 2. November 2020

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 2. November 2021, um 16.45 Uhr gedenkt das offizielle Österreich in der Wiener Ruprechtskirche der Opfer des Terroranschlages von vor einem Jahr. An diesem Gedenken werden unter anderen Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Alexander Schallenberg an der Spitze der Bundesregierung, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka sowie der Erzbischof von Wien, Christoph Kardinal Schönborn teilnehmen. Musikalisch wird das Gedenken von den jungen Musikerinnen der Gruppe „Weil ma glaubn“ begleitet werden. Sie probten in der Stunde des Anschlages in der Ruprechtskirche.

Aufgrund der Kleinheit der Kirche ist eine allgemeine Medienteilnahme leider NICHT möglich. Wir bitte um Verständnis. Audiovisuelles Material des Gedenkaktes stellen jedoch der Österreichische Rundfunk über newsco @ orf.at beziehungsweise die Austria Presse Agentur unter ftp://ftp.apa.at (Username: apavideo; PW: CJDzPgSpWbb4hsew) zur Verfügung.

Fotos stellt die APA ebenfalls kostenlos unter http://go.picturedesk.com/QMC81QCj, (Username: apapool, PW: 2rHf4Zcg) bereit.

Außerdem wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

