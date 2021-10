„Heimat Fremde Heimat“ über den Umgang mit dem Tod und mit den Toten

Am 31. Oktober um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ajda Sticker präsentiert im ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 31. Oktober 2021, um 13.30 Uhr in ORF 2 u. a. folgende Beiträge:

Dem Tod begegnen – Rituale zu Sterben und Tod

Die individuelle Auffassung vom Tod und von dem Danach ist geprägt von kulturellen und religiösen Vorstellungen. So glauben etwa die westafrikanischen Yoruba, dass die Ahnen stets zurückkehren, und die Tibeter/innen sehen den Sterbezeitpunkt als wesentlich für die Reinkarnation an. Sowohl die Mexikaner/innen als auch die Japaner/innen feiern mit ihren Ahnen gemeinsam ein Totenfest und bieten ihnen das Beste an Speis und Trank an, bevor sie sie wieder ins Jenseits verabschieden. Ein Bericht von Tatjana Koren über den Umgang mit dem Tod und mit den Toten.

Let me be Christl Clear

So lautet der Titel des literarischen Debüts der gleichnamigen Bloggerin und Influencerin aus Österreich. Selbstbewusst, unprätentiös und ehrlich erzählt Christl Clear auf 160 Seiten das, was sie bewegt. Die Autorin räumt mit Klischees auf, steht für Gleichberechtigung und Antirassismus ein und meistert mit Humor die Hürden, die ihr das Leben in den Weg stellt. Ein Beitrag von Samuel Mago.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at