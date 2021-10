FPÖ-Mühlberghuber zu Ausreisekontrollen: „Drangsalieren der Bevölkerung geht munter weiter“

„Zwangsmaßnahmen, um Ungeimpfte unter Druck zu setzen“, ist FPÖ-Bezirksparteiobfrau Edith Mühlberghuber überzeugt.

St. Pölten (OTS) - Es sind Herbstferien, es herrscht schönstes Wetter - perfekt für Familienausflüge mit den Liebsten. Nicht so im Bezirk Amstetten: Hier gelten ab Freitag 29.10. „Ausreisekontrollen“ auf 3G-Basis, verordnet von der Bundesregierung.

„Familien und ihren Kindern wird von dieser Türkis-Grünen Chaostruppe wirklich alles genommen, was Spaß macht“, ist FPÖ-Familiensprecherin NAbg. Edith Mühlberguber schockiert. „Am Montag ist Allerheiligentag, also auch ein langes Wochenende für die vielen berufstätigen Eltern, doch durch einen weiteren Willkürakt versauen ÖVP und Grüne vielen ihre Pläne. Das Drangsalieren der österreichischen Bevölkerung geht munter und völlig evidenzbefreit weiter. Gesunde Menschen werden ihrer Grund- und Freiheitsrechte beraubt.“

Tatsächlich sind laut aktuellen AGES-Daten lediglich 0,6% der Amstettner Bezirksbevölkerung positiv auf das Coronavirus getestet worden, in absoluten Zahlen 679 Personen von rund 116.600 Einwohnern. „Kurz gesagt: 99,4 % der Menschen in Amstetten sind gesund! Das als Anlass für derartige Zwangsmaßnahmen zu nehmen zeigt klar auf, dass es ÖVP & Co. nur darum geht, weiterhin Druck auf Ungeimpfte auszuüben. Wer sich nicht beugt, wird bestraft und ausgegrenzt“, so Mühlberghuber.

