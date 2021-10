Imkerei-Schau im Bezirksmuseum 18 endet am 4.11.

Wien (OTS/RK) - Seit Anfang September präsentiert das Bezirksmuseum Währing (18., Währinger Straße 124) eine Sonder-Ausstellung mit dem Titel „Imkern in Wien – 100 Jahre Imkerinnen und Imker Wien West“. Demnächst endet diese Schau: Nur mehr bis Donnerstag, 4. November, können Tafeln mit Bildmaterial und Textbeiträgen plus Imkerei-Objekte („Produkte aus dem Bienenvolk“, u.a.) angesehen werden. Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr), Montag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Donnerstag (17.00 bis 19.00 Uhr) ist das Museum offen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden angenommen. Das Publikum wird um Beachtung der aktuellen Corona-Vorschriften ersucht. Auskunft: Telefon 4000/18 127 (während der Öffnungszeiten). Fragen per E-Mail an Museumsleiterin Doris Weis: bm1180@bezirksmuseum.at.

An Feiertagen (Montag, 1. November: „Allerheiligen“) sowie an schulfreien Tagen sind die Museumsräumlichkeiten traditionell gesperrt. Zusammengestellt hat die Ausstellung der „Verein für Bienenzucht und Bienenhaltung – Imkerinnen und Imker Wien West“. Die Schau enthält Informationen zur Vereinsgeschichte, beschreibt das Leben der Bienen, widmet sich heilenden Bienen-Waren, analysiert die Stadtlandschaft Wiens und erzählt über die Arbeit der Bienenzüchterinnen, Bienenzüchter, Bienenhalterinnen und Bienenhalter. Kontaktaufnahme mit der Imkerei-Vereinigung via E-Mail: obfrau@imkerwienwest.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Imkerinnen und Imker Wien West": www.imkerwienwest.at

Veranstaltungen im 18. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

