WK Wien: Der Weg zum klimaneutralen Wien 2040

Einladung: Zero Emission City-Konferenz und Energy Globe-Verleihung am 4. November im Wiener Rathaus

Wien (OTS) - In 19 Jahren will die Stadt Wien klimaneutral sein. Was es dafür braucht, welche Lösungen die Wirtschaft anbieten kann und woher das Geld für den Umbau in eine nachhaltige Zukunft kommt, ist Thema der 11. Zero Emission City-Konferenz am 4. November im Wiener Rathaus. Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen findet das Event sowohl in Präsenz als auch online statt.

Das Programm

Neben Corona prägt der Klimawandel derzeit unser Dasein. Darum widmet sich Zukunftsforscher Matthias Horx in seiner Keynote der Frage „CO2-Neutralität und Corona – wie werden wir künftig leben?“

Außerdem im Fokus steht heuer das Thema Green Finance. Experten gehen dabei auf die Zukunft von Green Finance im Immobilienwesen und im Bereich nachhaltige Mobilität ein und zeigen auf, welchen Beitrag Green Finance zum europäischen Green Deal leistet.

Heuer werden bei der Zero Emission City-Konferenz außerdem die Energy Globes Wien verliehen. Der Energy Globe ist ein weltweit renommierter Umweltpreis. Mit ihm werden jährlich herausragende, nachhaltige Projekte mit Fokus auf Ressourcenschonung, Energieeffizienz und Einsatz erneuerbarer Energien ausgezeichnet.



Über Zero Emission City

Das internationale Energie- und Umweltsymposium „Zero Emission City“ ist eine Veranstaltung der Wirtschaftskammer Wien – mit Unterstützung der Fachgruppe Ingenieurbüros und der Urban Innovation Vienna GmbH - und findet heuer zum elften Mal in Wien statt. An der Veranstaltung nehmen jährlich rund 500 Personen aus Wirtschaft, Forschung, Wissenschaft und Politik teil - heuer erstmals im Rahmen einer Hybrid-Veranstaltung.



Details zum Event auf www.zeroemissioncities.at



Wir laden die VertreterInnen der Redaktionen sehr herzlich ein, mit dabei zu sein:

Wann: Donnerstag, 4. November, 13:30 – 17:45 Uhr

Wo: Wiener Rathaus, Festsaal, Lichtenfelsgasse 2



Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung von MedienvertreterInnen unter presse@wkw.at notwendig.





