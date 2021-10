Gruppenausstellung "connections unplugged, bodies rewired"

Wien (OTS) - Eine performative Ausstellung mit Johanna Bruckner, Debby Friday, Daniela Grabosch, Daniela Grabosch + Anna Thomas, Rindon Johnson, Sara Lanner, Martina Menegon, Hyeji Nam, Davinia-Ann Robinson und Ningli Zhu

kuratiert von Frederike Sperling

Eröffnung: 09.11.2021, 19–22h

Ausstellungsdauer: 10.11.2021 – 29.01.2022

Vor dem Hintergrund der zunehmenden, algorithmischen Steuerung unserer Körper und Beziehungen, spürt die performative Gruppenausstellung „connections unplugged, bodies rewired“ dem devianten potenzial postdigitaler Intimitäten nach. Sich an Bruchstücke verworfener Datenfetzen schmiegend, flirtet sie mit Verschiedenartigkeiten und Inkongruenzen, die der vergeschlechtlichte und rassistische Algorithmus nicht zu greifen vermag. Die eingeladenen Künstler*innen navigieren zwischen digitalen und analogen Realitäten und eröffnen dabei Möglichkeitsräume für ungeschriebene Beziehungen, unlesbare Körper und komplexe Sinnlichkeiten.

Ausstellungseröffnung "connections unplugged, bodies rewired"

20–21h: Fortlaufende Performance als Teil von Hyeji Nams Multimedia-Installation „Fly like a worm, sing like a snail – however they left, with the rattling sound of the bones breaking down“



Datum: 09.11.2021, 19:00 - 22:00 Uhr

Ort: das weisse haus

Hegelgasse 14, 1010 Wien, Österreich

Url: https://w.dasweissehaus.at/en/exhibition/gruppenausstellung-connections-unplugged-bodies-rewired/

Performance "Intimate Illusions" von Sara Lanner

Datum: 12.11.2021, 19:00 - 19:30 Uhr

Ort: das weisse haus

Hegelgasse 14, 1010 Wien, Österreich

Url: https://w.dasweissehaus.at/en/exhibition/performance-intimate-illusions-von-sara-lanner/

