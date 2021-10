AVISO: Pressekonferenz vom Klimavolksbegehren & Fridays For Future

anlässlich des ausständigen Klimaschutzgesetzes Donnerstag, 4. November, 10:00 Uhr

Wien (OTS) - 5 Jahre nach der Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens steht Österreich seit Beginn des Jahres ohne national gültigem Klimaschutzgesetz da. Während die Scheinwerfer der ganzen Welt aktuell auf die UN-Klimakonferenz in Glasgow und somit auf die Frage: "Gelingt der internationalen Gemeinschaft Klimapolitik, welche die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen ermöglicht?" gerichtet sind, ist auch die österreichische Regierung gefordert, endlich ihre Verantwortung wahrzunehmen und entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen auf nationaler Ebene umzusetzen. Selbst nach etlichen Weckrufen in Form von Überflutungen und Hitzewellen, 3 Jahren nationaler Klimastreiks, einem erfolgreichen Klimavolksbegehren und 2 Jahre nach dem Bekenntnis zur Klimaneutralität 2040 orientiert sich Österreichs Klimapolitik noch immer am fossilen Denken einiger Interessensvertretungen statt an den geophysikalischen Fakten der Klimakrise und wird noch immer durch namhafte Akteur:innen der Politik, Wirtschaft und Industrie blockiert.



Das Klimavolksbegehren und Fridays For Future werden gemeinsam mit Vertreter:innen aus Recht und Wissenschaft genau diese bremsenden Kräfte aufzeigen und verdeutlichen, was ein Paris-konformes und wirkungsvolles Klimaschutzgesetz auf jeden Fall beinhalten muss.



Es sprechen:

• Philipp Steininger, Fridays For Future

• Katharina Rogenhofer, Klimavolksbegehren

• Michaela Krömer, Rechtsanwältin

• Reinhard Steurer, Politikwissenschaftler



Das Klimavolksbegehren und Fridays For Future laden zur Pressekonferenz ein:

Datum und Uhrzeit: 04. November 2021, 10:00 Uhr

Ort: Forum des Weltmuseum Wien, Heldenplatz, 1010 Wien

Link zum Livestream: https://fffutu.re/klimaschutzgesetz-pk



Vor Ort gilt die 3G-Regel, wir bitten um Anmeldung per Mail an presse @ fridaysforfuture.at



Weitere Informationen und Bilder





