Sanitation and Water for All auf der COP26

New York (ots/PRNewswire) - Sanitation and Water for All ist ein Partner des allerersten Wasser für das Klima-Pavillon auf der 26. UN-Klimakonferenz der Vertragsparteien (COP26). Der Pavillon, der von 33 Organisationen kuratiert wird, wird die entscheidende Rolle des Wassers bei transformativen Klimamaßnahmen hervorheben und Entscheidungsträgern innovative, wissenschaftlich fundierte Ratschläge zur Eindämmung und Anpassung an den Klimawandel geben.

"Schätzungsweise 90 % der durch den Klimawandel verursachten Probleme hängen mit dem Wasser zusammen und führen zu Dürren, Überschwemmungen und anderen extremen Wetterereignissen. Wir brauchen Entscheidungsträger, die den Menschenrechten Vorrang vor allen anderen Nutzungen einräumen und klimaverträgliche Strategien, Pläne und Budgets für die Wasser- und Sanitärversorgung garantieren, insbesondere für die am stärksten gefährdeten und marginalisierten Bevölkerungsgruppen", sagte Catarina de Albuquerque, Geschäftsführerin der von den Vereinten Nationen geleiteten Partnerschaft Sanitation and Water for All. "Der allererste Wasserpavillon ist eine beispiellose Gelegenheit, die Klima- und Wasserpolitik so aufeinander abzustimmen, dass die Menschenrechte verwirklicht und die Klimarisiken verringert werden und mehr Geld für die Anpassung zur Verfügung steht. Lassen Sie uns diese Gelegenheit nutzen, um zusammenzuarbeiten und unsere Verpflichtungen einzuhalten - zum Wohle aller."

Auf der COP26 und anderen wichtigen Veranstaltungen und Plätzen fordern die SWA-Partner die Regierungen zu folgendem auf:

Verbesserung der effizienten Nutzung der Wasserressourcen und Priorisierung ihrer Aufteilung auf konkurrierende Nutzungen in einer Weise, die der Verwirklichung der Menschenrechte Vorrang einräumt

Sicherstellen, dass marginalisierte Gruppen, einschließlich Frauen und Kinder, Zugang zu fließendem Wasser, Seife und Toiletten erhalten, um ihre Gesundheit und Würde zu schützen, was ein wesentlicher Bestandteil des Aufbaus von Klimaresilienz ist

Mit Unternehmen und internationalen Finanzinstitutionen zusammenarbeiten, um Investitionen in klimaresistente Wasserinfrastrukturen und -dienstleistungen zu beschleunigen - insbesondere für Länder in gefährdeten Situationen

Zu den virtuellen Veranstaltungen des Wasserpavillons gehören:

Klimafinanzierung zur Unterstützung der Anpassung grundlegender Dienstleistungen und zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Gemeinschaften: Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene

Dienstag, 2. November, 9:00 Uhr GMT. Weitere Informationen finden Sie hier.

Politik, Rechenschaftspflicht und Überwachung für klimaresiliente Wasser-, Sanitär- und Hygieneversorgung: von der Verpflichtung zum Fortschritt

Samstag, 6. November, 11:30 Uhr GMT. Weitere Informationen finden Sie hier.

Liste der anderen Veranstaltungen des Wasserpavillon.

