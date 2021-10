HONOR kündigt die weltweite Markteinführung des HONOR 50 an, der ein leistungsstarkes Vlogging-Erlebnis bietet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Das brandneue HONOR 50 ist ein großer Schritt nach vorn für Vlogger und vereint überlegene Ästhetik mit innovativer Kameratechnologie

Die globale Technologiemarke HONOR kündigte heute die weltweite Verfügbarkeit des HONOR 50 auf Einführungsveranstaltungen in mehreren Märkten rund um die Welt an. Das HONOR 50 ist mit GMS ausgestattet und ist das erste Smartphone mit der Snapdragon(TM) 778G Mobile Platform von Qualcomm. Darüber hinaus setzt es mit seinem atemberaubenden Design und seinen innovativen Vlogging-Funktionen neue Maßstäbe für Smartphones in dieser Kategorie. Die weltweite Verfügbarkeit des HONOR 50 unterstreicht die ehrgeizigen Expansionspläne von HONOR in Übersee nach der erfolgreichen Einführung in China Anfang des Jahres.

"Der Marktanteil von HONOR, der im August dieses Jahres 16,2 %[1]inChinaerreichte,stimmtunszuversichtlichfürdenweltweitenErfolg",soGeorgeZhao,CEOvonHONORDeviceCo,Ltd."DasneueHONOR50SmartphonesetztdieTraditionderHONOR-Seriefort,ÄsthetikundTechnologiezuvereinen,undbieteteineReihevonbeeindruckendenInnovationenindenBereichenKamera,DesignundLeistung,diewirinZusammenarbeitmitunserenweltweitführendenPartnernentwickelthaben."