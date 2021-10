Die neuen BMW K 1600 Modelle: Sechszylinder-Faszination für dynamisches und luxuriöses Reisen, Touren und Cruisen.

Die neuen Modelle glänzen mit zahlreichen technischen Upgrades und einem überarbeitenden Sechszylinder-Reihenmotor nach EU-5-Regularien

Für ein noch intensiveres Fahrerlebnis haben wir den neuen K 1600 Modellen zahlreiche technische Upgrades mitgegeben. Ihr unvergleichlicher Sechszylindermotor macht diese Motorräder weltweit einzigartig und faszinierend. In der weiterentwickelten Auflage arbeitet dieser souveräner und kraftvoller denn je Toni Decker, Projektleiter BMW K-Baureihe

Salzburg (OTS) - „ Für ein noch intensiveres Fahrerlebnis haben wir den neuen K 1600 Modellen zahlreiche technische Upgrades mitgegeben. Ihr unvergleichlicher Sechszylindermotor macht diese Motorräder weltweit einzigartig und faszinierend. In der weiterentwickelten Auflage arbeitet dieser souveräner und kraftvoller denn je .“ kommentiert Toni Decker, Projektleiter BMW K-Baureihe.

Sicher, innovativ und individuell: Die neuen BMW K 1600 Modelle trumpfen mit zahlreichen Updates, die signifikant zur Fahrsicherheit und Umweltverträglichkeit beitragen. Eine serienmäßige Motor-Schleppmoment-Regelung vermeidet instabile Fahrzustände, das elektronische Fahrwerk BMW Motorrad Dynamics ESA „Next Generation“ sichert einen vollautomatischen Beladungsausgleich und ein nun serienmäßiger Voll-LED Scheinwerfer mit adaptiven Kurvenlicht sorgt für eine optimale Fahrbahnausleuchtung. Schnellstmögliche Hilfe bei Unfällen bietet das von BMW entwickelte Notrufsystem eCall.

Ein weiteres technisches Highlight ist das serienmäßige 10,25 Zoll große TFT-Farb-Display mit integrierter Kartennavigation. Ein intensiveres Klangerlebnis bietet das neue Audiosystem 2.0. Tief in das Bordnetz integriert sind die Antennen für den Radioempfang nun elegant unsichtbar in der Karosserie angebracht.

Markteinführung in Österreich: März 2022

Basispreis BMW K 1600 GT: 30.700,-

Basispreis BMW K 1600 GTL: 32.850,-

Basispreis BMW K 1600 B: 30.750,-

Basispreis BMW K 1600 Grand America: 34.761,-

Weitere Updates zu den neuen Modellen finden Sie im BMW PressClub.

Rückfragen & Kontakt:

BMW Group in Österreich

Michael Ebner

Leiter Kommunikation Österreich

+43 662 8383-9100

michael.ebner @ bmwgroup.com

www.press.bmwgroup.at