Jeder m² zählt: enteco und neunerimmo im Rahmen der Erste Wohnmesse gemeinsam gegen Wohnungslosigkeit

Die Real Estate Marketing Agentur enteco freut sich, im Rahmen der Erste Wohnmesse die Kooperation mit neunerimmo als offiziellen Partner bekanntzugeben.

Wien (OTS) - Der Veranstalter enteco ruft die Immobilienbranche zu einer gemeinsamen Spendenaktion im Rahmen der Messe unter dem Motto „Jeder m² zählt” auf. Bei der diesjährigen Erste Wohnmesse, Wiens größtem Immobilienhighlight der zweiten Jahreshälfte, können Besucherinnen und Besucher am 14. November am Erste Campus unzählige Immobilien-Projekte und -Objekte in Wien und Umgebung bestaunen. Unter dem Motto „Jeder m² zählt“ lädt der Veranstalter, die Real Estate Marketing Agentur enteco, gemeinsam mit dem Partner, neunerimmo die gesamte Immobilienbranche bzw. die Aussteller ein, durch eine „Baustein-Spende“ Wohnraum für wohnungslose Familien zu ermöglichen und Kindern so eine Zukunftsperspektive zu schenken.

Enteco hat mit einer Spende bereits das Fundament gelegt - jetzt sind die Aufsteller dazu aufgerufen, mit einer Spende ab 30,- pro m² Messe-Standfläche, das Haus darauf zu bauen und wohnungslosen Menschen ein Zuhause zu schenken. Im Rahmen dieser neuen Kooperation ist das Ziel, dass möglichst viele Aussteller ebenso wie der Veranstalter enteco künftig neunerimmo durch ihre Spende unterstützen und somit soziales Engagement zeigen. Dadurch wird eine Win-win-Situation für alle Beteiligten ermöglicht.

Gemeinsam ein Zuhause geben

„Wir wollen einen Teil dazu beitragen, dass Familien die Chance und Möglichkeit bekommen, im Alltagsleben wieder Fuß zu fassen, um somit effektiv schwierige Lebenssituationen zu meistern.“, erklärt Sebastian Berloffa, Geschäftsführer enteco und Veranstalter der Erste Wohnmesse. „Daher freuen wir uns sehr, dass wir gemeinsam mit neunerimmo hier auch unseren Beitrag für einen Rückgang der Wohnungs- und Obdachlosigkeit leisten können.“

Zusammen mehr erreichen: Wie vielen Familien können wir gemeinsam ein neues Zuhause schenken?

neunerimmo vermittelt leistbaren Wohnraum zwischen Immobilienwirtschaft und Sozialorganisationen. Durch professionelles Mietenmonitoring wird die Wohnstabilität und Mietsicherheit gefördert. Zudem ist neunerimmo als Tochterunternehmen der Sozialorganisation neunerhaus, Partner in der Entwicklung von innovativen Bauprojekten, um Wohnraum auf die Bedürfnisse armutsbetroffener Menschen anzupassen. „Menschen wie die junge Alleinerzieherin mit ihren zwei Kindern. Menschen wie der Pensionist mit der zu kleinen Pension. Menschen wie die geflüchtete Familie, die endlich raus möchte aus der Notunterkunft. Für all diese Menschen sind wir da.“, so Daniela Unterholzner, Geschäftsführung neunerimmo.

Enteco Concept GmbH

Die Digital Real Estate Marketing Agentur enteco hat sich die Digitalisierung der Immobilienbranche zur Aufgabe gemacht. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Transformation, Integration und Umsetzung in den Geschäftsbereichen Applied Marketing Technologies, Events sowie Digital Communications und Web Design. Die Agentur betreut Kunden wie die Wirtschaftskammer Wien - Fachgruppe Immobilientreuhänder, die Erste Bank, Raiffeisen Vorsorgewohnung, PriceHubble, Brichard Immobilien, Aprom Real Estate Group etc. Vorträge, Vorlesungen und Weiterbildungsangebote für die TU Wien, die Donauuniversität Krems und die Immobilienbranche ergänzen das Portfolio.

1997 gründete der Immobilienexperte Friedrich Csörgits das Unternehmen unter dem Namen Kunstwerk als klassische Agentur für Real Estate Marketing. Unter seiner Führung entstanden innovative Konzepte wie das Social Highlight und Get-together der Immobilienbranche, #theREAL100, die Erste Wohnmesse, die Real Vienna Immo Night etc. Mit Februar 2021 übernahm im Rahmen des Generationenwechsels der Wirtschaftsinformatiker und langjährige Head of Digital Marketing, Sebastian Berloffa, die Führung der Agentur.

Weitere Informationen: www.enteco.at und www.erstewohnmesse.at

Tickets und Anmeldung unter www.erstewohnmesse.at/anmelden

Erste Wohnmesse 2021 | Häuser. Wohnungen. Finanzieren. Versichern.

Die Erste Wohnmesse 2021 findet am 14.11.2021 am Erste Campus statt. Eintritt frei. Alles rund ums Bauen, Wohnen, Finanzieren und Versichern erfahren Sie hier.

Datum: 14.11.2021, 10:00 - 18:00 Uhr

Ort: Erste Campus

Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich

Url: https://www.erstewohnmesse.at/erste-wohnmesse-real/

