AGM Glory: Wie das Smartphone den Totpunkt von -40 °C durchbricht

Hongkong (ots/PRNewswire) - Das neu veröffentlichte robuste Smartphone AGM Glory ist ein mutiger Schritt des Telefonunternehmens AGM Mobile.

Mehrere unabhängige Kameras, ein gigantischer Lautsprecher und eine unebene Oberfläche - das alles entspricht nicht den Industrienormen. Das Glory ist mit dem Snapdragon 480 5G von Qualcomm, einem Lautsprecher, der lauter ist als Ihr Hausalarm, einer Wärmebildkamera, die in der Industrie führend ist, und einer Infrarot-Nachtsichtkamera von Sony ausgestattet, was es zu einem der am besten ausgestatteten Telefone der Welt macht. Es ist erwähnenswert, dass die Wärmebildfunktion die schnellste und klarste auf dem Telefonmarkt ist. Mehr als nur Funktionen, forderte AGM dieses Mal die Kälte heraus.

Das wichtigste Merkmal von Glory ist seine kälteresistente Batterie. Die gesamte Smartphone-Branche war ständig mit der Gefahr der Erkältung konfrontiert. Die meisten heutigen Smartphones halten bei -20 °C keine 20 Minuten durch, weil die Lithiumaktivität bei extremer Kälte stark abnimmt. Da die Konkurrenten mühevoll gegen die Kälte ankämpfen, sah AGM seine Chance.

Vor 4 Jahren kam der AGM-Mitbegründer Austin auf die Idee, die Batterie bei extremer Kälte zu aktivieren. Durch die Neugestaltung der Struktur und der Aktivierungslösung für die Lithiumbatterie kann das Glory einen Tag lang bei -27 °C funktionsfähig bleiben und sogar einige Stunden bei -40 °C arbeiten. Durch die Erfüllung des Zwecks eines robusten Telefons kann Glory die zeitlichen und räumlichen Grenzen der Nutzer erheblich erweitern. Die Funktion von Glory mag verlockend erscheinen, aber Austin sieht das anders.

"All die glamourösen Eigenschaften sind nicht der Grund, warum wir hier stehen. Der Schlüssel zum Erfolg ist für uns immer die Qualität. Wir haben unser Bestes getan, um den DOA-Rekord (Defective of Arrival) von 0 zu halten. Bis zum jetzigen Zeitpunkt halten wir ihn aufrecht", sagte Austin und fügte hinzu: "Unser Ziel ist es, unsere Telefone zu den zuverlässigsten Begleitern im Freien und im täglichen Leben zu machen. Der Sinn eines robusten Telefons ist es, sich in einer schwierigen Umgebung zu behaupten. Es ist sinnlos, wenn das Telefon vor der Herausforderung stirbt."

AGM ist ein Pionier bei mobilen Geräten für den Außenbereich. Im Jahr 2011 brachte AGM das allererste robuste Smartphone, das Rock V5, auf den Markt und begann Outdoor-Fans und Arbeiter zu bedienen. Später im Jahr 2018 veröffentlichte AGM das leistungsstärkste robuste Smartphone: AGM X3. Jetzt hat AGM die G-Serie auf den Markt gebracht und unternimmt einen mutigen Versuch, mehr Möglichkeiten im Bereich der robusten Telefone zu erkunden.

