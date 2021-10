Luxus TV- und Soundsysteme aus Niederösterreich für den Weltmarkt

LR Danninger besuchte High-Tech-Unternehmen am neuen Standort im ecoplus Wirtschaftspark IZ NÖ-Süd

St. Pölten (OTS/NLK) - 100 Prozent Export, davon 60 Prozent in die USA, Niederlassungen in Los Angeles und Beverly Hills – die C SEED Entertainment Systems GmbH gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich exklusiver Fernseh- und Soundsysteme. Seit dem Vorjahr hat der 2009 gegründete Betrieb eine eigene Produktionsstätte im Industrieviertel. Wirtschafts-Landesrat Jochen Danninger stattete dem preisgekrönten High-Tech-Unternehmen am neuen Standort im ecoplus Wirtschaftspark IZ NÖ-Süd einen Besuch ab und informierte sich über die aktuellsten Entwicklungen aus dem Hause C SEED.

„Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass exportorientierte Unternehmen die Herausforderungen der Pandemie schneller und erfolgreicher bewältigen konnten, als viele andere. Es ist daher besonders erfreulich, dass sich mit C SEED ein wahrer ‚Exportkaiser‘ im IZ NÖ-Süd niedergelassen hat und mit rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier auch eine eigene Produktion gestartet hat. Es spricht für die ausgezeichneten Rahmenbedingungen und die Qualität des Standorts, dass das IZ NÖ-Süd stetig wächst und kontinuierlich neue Unternehmen ihre Betriebsstätten hierher verlegen. Damit wird das IZ NÖ-Süd seit fast 60 Jahren seinem Ruf als Impulsgeber und Wirtschaftsmotor für die gesamte Region gerecht“, so Landesrat Danninger anlässlich des Betriebsbesuchs.

Die C SEED Entertainment Systems GmbH hat ihren idealen Standort in einem ecoplus Mietobjekt gefunden, das den individuellen Bedürfnissen des Unternehmens entsprechend adaptiert wurde und 2020 bezogen wurde. Durch den neuen Standort konnte die Produktionskapazität um rund 50 Prozent gesteigert werden. CEO Alexander Swatek: „C SEED ist die einzige Fernsehmanufaktur der Welt, die Technologie, Design und Luxus miteinander verbindet und auf jedes spezielle Kundenbedürfnis gezielt eingeht.“

Das Unternehmen kombiniert minimalistisches Design mit außerordentlicher Handwerkskunst, um führende Luxus-Elektronik für den Innen- und Außenbereich zu schaffen. Aushängeschilder sind Produkte wie der größte Outdoor-Fernseher der Welt, der erste sich entfaltende Indoor-Fernsehen oder auch revolutionäre Soundsysteme.

Neben der C SEED Entertainment Systems GmbH sind im IZ NÖ-Süd auf 280 Hektar Fläche aktuell weitere 385 Unternehmen angesiedelt. Rund 11.300 Menschen haben hier ihren Arbeitsplatz und profitieren von der perfekten Lage, der zentralen Verkehrsanbindung und Angeboten wie einem eigenen Kindergarten im Wirtschaftspark oder einem Parkhaus exklusiv für die angesiedelten Unternehmen.

