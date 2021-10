„Report“ mit Schwerpunkt zum Jahrestag des Wiener Terroranschlags

Am 2. November um 21.05 Uhr in ORF 2; zu Gast im Studio: Innenminister Karl Nehammer

Wien (OTS) - Der „Report“ – präsentiert von Susanne Schnabl – widmet sich am Jahrestag des Terroranschlags in der Wiener Innenstadt am Dienstag, dem 2. November 2021, um 21.05 Uhr in ORF 2 in einem Schwerpunkt mit zwei Beiträgen und einem Live-Gespräch der Aufarbeitung der damaligen Ereignisse und ihren Folgen.

Die Erkenntnisse

Was hat funktioniert, was lief – vor allem im Vorfeld – falsch? Martin Pusch und Yilmaz Gülüm haben recherchiert sowie mit Augenzeugen des Anschlags gesprochen. Dazu live im Studio ist Innenminister Karl Nehammer, ÖVP.

Die Opfer

Wie ist der Staat mit Opfern und Hinterbliebenen umgegangen? Wer bekommt Geld aus einem Entschädigungsfonds und wieso wurden dennoch Klagen eingebracht? Sabina Riedl und Vanessa Böttcher haben mit Hinterbliebenen und Anwälten gesprochen.

3G gegen vierte Welle

Der 3G-Nachweis am Arbeitsplatz ist nun auch in Österreich Realität. Arbeitergeber/innen müssen die Einhaltung in ihren Betrieben stichprobenartig überprüfen. Wie gehen Unternehmen, Angestellte und Arbeiter/innen mit der neuen Auflage im Kampf gegen Corona um? Wo könnte es Probleme in der Praxis geben, wie sind die ersten Erfahrungen mit den Kontrollen? Der „Report“ sieht sich an, wie Betriebe mit der Maßnahme umgehen – in der Bundeshauptstadt und im besonders von hohen Corona-Zahlen betroffenen Oberösterreich. Es berichten Sophie-Kristin Hausberger und Julia Ortner.

