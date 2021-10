LTI wird Microsoft Azure Expert Managed Services Provider

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, wurde zum Microsoft Azure Expert Managed Services Provider ernannt. Diese Anerkennung unterstreicht LTIs Kenntnisse der Azure-Funktionalitäten, die Kunden dabei helfen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen.

Das Managed Services Provider (MSP) Programm ist eine globale Initiative von Microsoft, die es den führenden Partnern ermöglicht, sich durch den Nachweis praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf Daten und Cloud-Kompetenzen zu differenzieren. Das Azure Expert MSP-Programm stärkt die Position von LTI als vertrauenswürdiger Berater, der wiederholbare, hoch automatisierte Lösungen anbieten kann, um Hyperscale-Cloud-Implementierungen für Kunden zu ermöglichen und zu unterstützen.

Sanjay Jalona, Chief Executive Officer und Managing Director von LTI, sagte: "LTI hat in den Aufbau von Fähigkeiten und starken Allianzen mit branchenführenden Plattform- und Lösungsanbietern investiert. Wir sind stolz auf unsere Anerkennung als Microsoft Azure Expert MSP. Unsere Microsoft Azure-Expertise macht uns zum bevorzugten Partner für Kunden, die eine cloudbasierte Transformation anstreben."

Mit dieser Anerkennung erhalten Kunden Zugang zu einem Service auf Expertenebene, einer breiteren Palette von Azure-Diensten von IaaS- bis PaaS-Migrationen und weitreichenden Vorteilen, die auf der Zusammenarbeit von LTI mit Microsoft basieren.

Rodney Clark, Corporate Vice President, Global Partner Solutions, Channel Sales und Channel Chief, Microsoft, sagte: "Wenn unsere Kunden auf Microsoft Azure umsteigen, um ihre strategischen Rechenzentrumslösungen zu hosten, ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie die Unterstützung erfahrener Dienstleister haben, die sie auf diesem Weg begleiten und unterstützen. Die Einstufung von LTI als Microsoft Azure Expert MSP ist eine Anerkennung für die nachgewiesene Fähigkeit des Unternehmens, die von unseren Kunden geforderten Managed Services nahtlos und in großem Umfang weltweit bereitzustellen."

Durch diese Anerkennung findet LTI einen Platz unter den Top-Microsoft-Partnern mit dem Azure Expert MSP-Abzeichen. Mehr als 150 LTI-Mitarbeiter trugen dazu bei, den rigorosen externen Audit-Prozess durch einen unabhängigen Dritten erfolgreich abzuschließen, der zum Erhalt dieses Abzeichens führte. Der strenge Prozess, der in den letzten 12 Monaten durchgeführt wurde, umfasste Kundendemonstrationen und -nachweise sowie mehr als 120 Kontrollen in der Audit-Checkliste aus mehr als 15 verschiedenen Bereichen wie Managed Services, Migration, Sicherheit und Governance.

Informationen zu LTI

LTI (NSE: LTI) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 460 Kunden in einer immer weiter zusammenwachsenden Welt zum Erfolg. Mit Niederlassungen in 33 Ländern geben wir für unsere Kunden stets das Beste und beschleunigen ihre digitale Transformation mit der Mosaic Plattform von LTI, die ihre Mobile-, Social-, Analytics-, IoT- und Cloud-Journeys ermöglicht. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited gegründet. Aufgrund unserer einzigartigen, langjährigen Erfahrung verfügen wir über beispiellose praktische Expertise bei der Lösung der komplexesten Aufgaben für Firmen in allen Branchen. Jeden Tag ermöglicht unser Team von mehr als 40.000 LTI'lern unseren Kunden, die Effektivität ihrer geschäftlichen und technologischen Abläufe zu verbessern und einen Mehrwert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen. Mehr Informationen unter http://www.Lntinfotech.com oder folgen Sie uns unter @LTI_Global.

