Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 29.10.: Bargeld, Sparbuch, Wertpapiere

Wien (OTS) - Anlässlich des morgigen Weltspartages spricht Ellen Lemberger mit der Wirtschafts- und Finanzpsychologin Julia Pitters über „Bargeld, Sparbuch, Wertpapiere“ - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 29. Oktober um 9.42 Uhr in Ö1.

Auch wenn man auf Sparbüchern praktisch keine Zinsen bekommt, so macht das Ansparen auf größere Anschaffungen wie eine Wohnung doch Sinn. Die Banken nutzen den Weltspartag zudem, um Kindern den Umgang mit Geld nahe zu bringen und Erwachsenen Fragen zum Thema Veranlagungen oder Finanzwissen zu beantworten. Was bewirkt es in unserem Gehirn, wenn wir Bargeld sehen? Warum wird es als besonders sicher empfunden und wie beeinflussen Krisen wie die Corona-Pandemie den Umgang mit Geld? Diese und andere Fragen beantwortet die Wirtschafts- und Finanzpsychologin Julia Pitters in „Saldo“.

