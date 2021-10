Lotto: Dreifachjackpot mit 3,3 Mio. Euro zu Halloween

Solo-Joker mit rund 188.000 Euro in Oberösterreich

Wien (OTS) - Zum dritten Mal in Folge wurde am Mittwoch eine Sechser-Kombination gezogen, die weder auf einem Wettschein angekreuzt noch als Quicktipp auf eine Quittung gedruckt war. Somit geht es am Sonntag gewissermaßen um einen „Halloween Dreifachjackpot“, der mit rund 3,3 Millionen Euro gefüllt sein wird.

Über einen Sologewinn mit mehr als 111.000 Euro darf sich jener Oberösterreicher freuen, der als einziger einen Fünfer mit Zusatzzahl getippt hat. Im zweiten von 15 Quicktipps befand sich die gewinnbringende Kombination, und die Quittung brachte in der sechsten von zehn mitspielenden Ziehungen Glück.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb am Mittwoch ebenfalls ein Sechser aus. Die 52 Gewinner eines Fünfers kamen in den Genuss der Gewinnsumme und gewannen somit jeweils mehr als 6.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es um rund 300.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es – wie auch schon am Sonntag zuvor – einen Sologewinn. Auch hier war ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Oberösterreich erfolgreich, und auch hier befand sich der Gewinn auf einem Mehrrundenschein. Das „Ja“ zum Joker brachte in der sechsten von zehn Ziehungen den Gewinn in Höhe von rund 188.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 27. Oktober 2021

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.264.514,25 - 3,3 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 111.401,30 62 Fünfer zu je EUR 1.960,10 209 Vierer+ZZ zu je EUR 174,40 3.539 Vierer zu je EUR 57,20 5.379 Dreier+ZZ zu je EUR 16,90 62.036 Dreier zu je EUR 5,90 226.035 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 1 25 33 34 38 43 Zusatzzahl 21

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 27. Oktober 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 52 Fünfer zu je EUR 6.079,20 2.413 Vierer zu je EUR 22,20 40.680 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 18 22 28 32 39

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 27. Oktober 2021

1 Joker EUR 187.830,40 10 mal EUR 8.800,00 97 mal EUR 880,00 864 mal EUR 88,00 9.043 mal EUR 8,00 92.625 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 6 2 7 4 6

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at