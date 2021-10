Weltgrößte Fontänen in Rot-Weiß-Rot: Spektakuläre Wassershow in Dubai zum österreichischen Nationalfeiertag

Gemeinsam organisiert haben das Projekt die Expo Austria und die Österreich Werbung. Ein Jahr lang wird das Lichterspektakel nun mehrmals wöchentlich für Österreich werben.

Dubai (OTS) - Die weltgrößten Fontänen in Rot-Weiß-Rot: Am 21. und 23. Oktober erstrahlten die 105 Meter hohen Wassersäulen der „Palm Fountain“ in Dubai in den österreichischen Nationalfarben. Anlass war eine von der Expo Austria und der Österreich Werbung gemeinsam organisierte Aufführung. Für die musikalische Begleitung sorgte das extra eingeflogene Schloss Schönbrunn Orchester, das neben Klassikern wie dem Donauwalzer auch einen eigens für die Aufführung komponierten Walzer „Auf den Dünen Arabiens" von Guido Mancusi zum Besten gab. Der für Termine bereits im Land weilende Nationalratspräsident und ausgebildete Dirigent Wolfgang Sobotka schwang am zweiten Abend höchstpersönlich den Taktstock. Anschließend wurde das Stück an Saqr Ghobash, Vorsitzender des Nationalrats der VAE, als Geschenk an die Vereinigten Arabischen Emirate anlässlich des heuer gefeierten 50jährigen Staatsjubiläums überreicht.

In den kommenden 12 Monaten wird die rot-weiß-rote Lichtershow drei Mal wöchentlich aufgeführt und Österreich bei den Besucherinnen und Besuchern in Erinnerung halten. „The Palm Fountain“ liegt am Shopping- und Entertainment-Hotspot „The Pointe”. Die mit 105 Metern Höhe auf 14.000 qm2 Fläche größten Fontänen der Welt werden von 3.000 LEDs beleuchtet und von bis zu 12.000 Gästen pro Abend bewundert.

„Österreich ist bekannt für sein reiches kulturelles und musikalisches Erbe. Mit dieser außergewöhnlichen Performance bringen wir gemeinsam mit unseren Partnern Expo Austria und Nakheel Fountains ein Stück Österreich nach Dubai“, sagt Lisa Weddig, Geschäftsführerin der Österreich Werbung. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein wichtiger Markt für Urlaub in Österreich mit knapp 390.000 Nächtigungen im Vorkrisenjahr 2019. „In den Golfstaaten kennt man Österreich hauptsächlich als Sommerdestination, aber auch der Winter in Österreich hat viel zu bieten und wird immer mehr nachgefragt, egal ob Wintersport oder einfach nur das Genießen des Schnees, der für unsere arabischen Gäste ein echtes Highlight ist“, ergänzt Weddig.

„Das Motto des Österreich-Pavillons bei der Expo 2020 Dubai lautet ‚Austria makes sense‘, denn wir wollen Erlebnisse präsentieren, die es den Besuchern unseres Pavillons ermöglichen, Österreich mit allen Sinnen zu erfahren. Dazu gehört für Österreich als Kulturnation auch ein vielfältiges Kunst- und Kulturprogramm. Die Darbietungen des Schloss Schönbrunn Orchesters spiegeln das reichhaltige Angebot des österreichischen Auftritts bei der Weltausstellung in Dubai wider“, erklärt Regierungskommissarin Beatrix Karl.

