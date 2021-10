„Halloween“ – ORF-Premiere für Fortsetzung des Horror-Klassikers am 31. Oktober in ORF 1

Außerdem: ORF-Premiere für „Gänsehaut 2 – Gruseliges Halloween“ um 16.00 Uhr

Wien (OTS) - Das Grauen kehrt zurück – die packende Fortsetzung von John Carpenters „Halloween“-Schocker aus dem Jahr 1978 erzählt die Geschichte nun zu Ende: Als dem gefürchteten Michael Myers die Flucht aus dem Gefängnis gelingt, muss sich Jamie Lee Curtis 40 Jahre nachdem sie als Laurie Strode entkommen konnte, erneut ihrem größten Alptraum stellen. Doch sie ist vorbereitet und erwartet den Maskenmann in der ORF-Premiere am Sonntag, dem 31. Oktober 2021, um 22.10 Uhr in ORF 1 zu „Halloween“. David Gordon Green inszenierte die direkte Fortsetzung des kultigen Horrorklassikers nach eigenem Drehbuch, das er gemeinsam mit Danny McBride und Jeff Fradley schrieb. In weiteren Rollen sind u. a. Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Virginia Gardner, James Jude Courtney, Nick Castle, Jefferson Hall und Omar J. Dorsey zu sehen.

Vergnügten Grusel-Spaß gibt es am Nachmittag in ORF 1, wenn um 16.00 Uhr die ORF-Premiere von „Gänsehaut 2 – Gruseliges Halloween“ auf dem Programm steht. Bereits um 14.30 Uhr liefert ein Wiedersehen mit „Hotel Transsilvanien 2“ schaurige Unterhaltung für die ganze Familie. In ORF 2 beleuchtet in der „matinee“ um 9.50 Uhr die Doku „Die Hexen von Hollywood“ von Sophie Peyrard die Darstellung von Hexen im Film seit 1930 und um 22.55 Uhr ist Tobias Moretti „Der Vampir auf der Couch“.

Mehr zum Inhalt von „Halloween“ um 22.10 Uhr in ORF 1

Vor 40 Jahren hat Michael Myers (James Jude Courtney) die Kleinstadt Haddonfield in der Halloween-Nacht terrorisiert. Jetzt ist dem Serienmörder bei der Überstellung in ein Hochsicherheitsgefängnis die Flucht aus der Haft gelungen. Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) ist ihm einst als einziges Opfer nur knapp entkommen. Seither hat sie Myers’ Rückkehr gefürchtet. Diesmal ist sie zu Halloween gewappnet, um dem Schrecken endgültig ein Ende zu bereiten. Während ihre Tochter Karen (Judy Greer) und Enkelin Allyson (Andi Matichak) sie für verrückt halten, steht ihr Sheriff Baker (Omar J. Dorsey) zur Seite.

Happy Halloween auf Flimmit: screamen auf Österreichisch

Ob Peter Simonischek als Monsterjäger in „Biest“ oder Tobias Moretti als depressiver Vampir, der sich auf Sigmund Freuds Couch wiederfindet – Flimmit (https://flimmit.at) begeht Halloween mit einer bunten Kollektion an österreichischen Grusel-Filmen.

