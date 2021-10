Mit dem Twin City Liner in das vorweihnachtliche Budapest reisen

Stimmungsvolle Adventfahrt von 9. bis 12. Dezember 2021

Wien (OTS/RK) - Der Twin City Liner der Central Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, steuert heuer von 9. bis 12. Dezember 2021 im Rahmen einer Sonderfahrt wieder die ungarische Hauptstadt Budapest an. Im Preis ab EUR 499,- sind die Schifffahrt Wien-Budapest-Wien, drei Übernachtungen inklusive Frühstück im 4-Sterne Hotel Hilton Garden Inn Budapest City Center, die Transfers in Budapest sowie eine Stadtrundfahrt per Bus enthalten. Die Sonderfahrt ist telefonisch unter +43 1 904 88 8 buchbar oder in ausgewählten Reisebüros.

„Die erste Sonderfahrt des Twin City Liners nach Budapest im Jahr 2019 wurde von unseren Gästen sehr gut angenommen. Daher freuen wir uns sehr, auch 2021 wieder eine Fahrt mit dem Schnellkatamaran in die Ungarische Hauptstadt anbieten zu können. Das Rundum-Paket ist gerade in der Vorweihnachtszeit ein wahres Reisehighlight“, so Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding.

„Wir sind seit Beginn Partner des Twin City Liner. Besonders jetzt fungiert dieser auch als wichtiger Impulsgeber für Tourismus und Wirtschaft. Es freut uns, dass mit der Sonderfahrt nach Budapest allen Passagieren ein vorweihnachtliches Geschenk gemacht wird“, betont Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter und Kommerzkundenvorstand der RLB NÖ-Wien.

Die Donaustrecke von Wien nach Budapest ist nicht nur die älteste Verbindung zwischen den beiden Hauptstädten, sondern lockt auch mit einem Naturraum von beeindruckender Schönheit. Besonders das Einlaufen in Budapest in den Abendstunden mit den zahlreichen beleuchteten Sehenswürdigkeiten wie der Margareteninsel, dem Parlamentsgebäude, dem Burgpalast auf dem Burgberg, der Fischerbastei oder der Kettenbrücke ist ein unvergessliches Erlebnis. Rund sieben Stunden ist der neue Twin City Liner von Wien nach Budapest unterwegs.

Details zur Adventfahrt des Twin City Liners nach Budapest

Passend zur Vorweihnachtszeit können Passagier*innen von 9. bis 12. Dezember 2021 ein zauberhaftes verlängertes Wochenende in Budapest verbringen und dort nach Herzenslust die Weihnachtsmärkte der Stadt erkunden. Abfahrt ist am Donnerstag, dem 9. Dezember 2021 um 9.00 Uhr bei der Schiffsstation Wien City am Schwedenplatz, die Ankunft in Budapest ist für 16.00 Uhr geplant. Für die Rückfahrt von Budapest nach Wien legt der moderne Schnellkatamaran am Sonntag, dem 12. Dezember 2021 um 10.00 Uhr ab, gegen 17.30 Uhr erreicht der das modernste und schnellste Schiff auf der Donau wieder die Schiffsstation City am Schwedenplatz.

„Der Trip mit dem Twin City Liner bietet eine einzigartige Gelegenheit für alle, die die ungarische Metropole per Schiff in der Vorweihnachtszeit entdecken wollen. Das umfangreiche Angebot lässt keine Wünsche offen“, so Gerd Krämer und Nikolaus Brajkovic, Geschäftsführer der Central Danube.

Folgende Leistungen sind im Angebot enthalten:

Fahrt mit dem Twin City Liner Wien-Budapest-Wien inkl. Bordverpflegung

drei Übernachtungen inkl. Frühstück im 4-Sterne Hotel Hilton Garden Inn Budapest City Centre**** im Stadtzentrum

Transfers in Budapest (Schiff-Hotel-Schiff)

eine geführte Stadtrundfahrt mit dem Bus



Der Preis pro Person beträgt EUR 499,- (EUR 549,- für Plätze in der Captain's Lounge), der Einzelzimmerzuschlag beträgt EUR 180,-.

Jetzt buchen!

Diese exklusive Fahrt mit dem Twin City Liner nach Budapest ist telefonisch über die Twin City Liner Buchungszentrale unter +43 1 904 88 80 oder in ausgewählten Reisebüros buchbar. Da die Sitzplatzanzahl begrenzt ist, wird eine rasche Reservierung empfohlen. Mehr Informationen unter www.twincityliner.com.

Reisevoraussetzungen

Aufgrund der aktuellen Bestimmungen kann die Reise mit dem Twin City Liner nur mit einem gültigen 3-G-Nachweis sowie einem gültigen Reisedokument (Reisepass, EU-Personalausweis) angetreten werden. An Bord muss kein Mund-Nasenschutz getragen werden. Die Einreise nach Ungarn ist aktuell ohne Einschränkungen (3-G-Nachweis, Quarantäne etc.) möglich. Für die Einreise nach Österreich ist ein gültiger 3-G-Nachweis erforderlich. Alle Informationen finden Sie unter: www.sozialministerium.at.

Komfortabel reisen mit dem neuen Twin City Liner

Der neue Twin City Liner der Central Danube bietet 250 Sitzplätze und pendelt von der Schiffstation City am Schwedenplatz zwischen Wien und Bratislava. An Bord des neuen Schnellkatamarans kann die Captain's Lounge am Oberdeck, die über komfortable Bestuhlung und fix installierte Tische verfügt, bequem über eine innenliegende Verbindung erreicht werden. Das Hauptdeck überzeugt mit Premium-Sitzen. Auf beiden Decks gibt es moderne Aufladestationen für elektronische Geräte sowie WLAN.

Pressefotos:

Fotos zur Aussendung sind im Presse-Bereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.





Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Gatschnegg

Wien Holding – Konzernsprecher

Telefon: +43 1 408 25 69 21

E-Mail: w.gatschnegg @ wienholding.at

www.wienholding.at