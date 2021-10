12.000 GründerInnen holten sich schon gezieltes Business Know-how bei den kostenlosen riz up Seminaren

LR Danninger: Unsere Gründeragentur setzt seit Jahren neben persönlicher Beratung auf Ausbildung in Form von kostenlosen Seminaren

St. Pölten (OTS/NLK) - „Gezieltes Business Know-how ist für angehende Unternehmerinnen und Unternehmer entscheidend. Daher setzen wir mit unserer Gründeragentur riz up seit Jahren neben persönlicher Beratung auf Ausbildung in Form von kostenlosen Seminaren. Mit Erfolg: 12.000 Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer seit der Erweiterung im Jahr 2015 zeigen, wie groß das Interesse der angehenden jungen Unternehmerinnen und Unternehmer ist.“ freut sich Landesrat Jochen Danninger sichtlich beim Treffen mit der angehenden Gründerin Beatrice Garabetyan, die im Jänner 2022 ihr Unternehmen anmelden wird und als zwölftausendste Seminarbesucherin ausgezeichnet wurde.

Das riz up Seminarprogramm umfasst mittlerweile über 30 Titel, seit 2015 konnten damit viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher vor, während und nach der Gründung wertvolle Informationen gewinnen. Die Themen umfassen die Bereiche von Businessplan und Planrechnung, über Marketing und Online Marketing bis hin zu digitalen Geschäftsmodellen und Megatrends.

„Wir freuen uns, dass unsere Angebote so gut angenommen werden! Für unsere Services ist es uns wichtig, dass wir immer wieder Neues aufgreifen und unser Curriculum laufend aktualisieren. Neben Seminaren in Präsenzform mit starkem Vernetzungsgedanken setzen wir auch seit längerem auf Webinare, die stark nachgefragt sind“, so riz up Geschäftsführerin Petra Patzelt.

