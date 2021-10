Großer Erfolg für WiG-Aktion „Klein & Groß im Park“ mit 370 Veranstaltungen

Wiener Gesundheitsförderung – WiG bot fünf Monate lang ein umfangreiches Bewegungsprogramm für Alt und Jung in Wiener Parks an

Wien (OTS) - Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG zieht für die bis zum Nationalfeiertag gelaufene Aktion „Klein & Groß im Park“ des Projekts „Klein & Groß – Bewegt & Gesund“ mit 370 Veranstaltungen eine äußerst positive Bilanz. Ziel dieser gelungenen Aktion war, ältere und jüngere Generationen zu gemeinsamer Bewegung und Aktivität zu motivieren. Die Maßnahmen fanden in neun Wiener Bezirken von 1. Juni bis 26. Oktober 2021 statt. „Wir durften in diesen fünf Monaten rund 2.500 Besucher*innen bei 370 Veranstaltungen in den Wiener Parks begrüßen. Damit konnten wir einen wesentlichen Punkt für eine gesunde Lebensweise nach diesen unsicheren Zeiten setzen“, freut sich Dennis Beck, Geschäftsführer der WiG, über den Erfolg von „Klein & Groß im Park“.

Gesundes Wirken

Das speziell konzipierte und angeleitete Bewegungsangebot reichte von Ismakogie, Bewegung mit Bällen, Linedance, Rückenfit, bis zu Kondition und Koordination oder Dance Moves. Die unterschiedlichen Veranstaltungen erfolgten einmal pro Woche in ausgewählten Parks der Wiener Bezirke Landstraße, Wieden, Neubau, Alsergrund, Simmering, Meidling, Penzing, Hernals und Liesing. Gemeinsam wurden Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Geschicklichkeit gefördert. Es galt das eigene Wohlbefinden mit kompetenter Anleitung von erfahrenen Übungsleiter*innen des ASKÖ WAT Wien, des ASVÖ Wien sowie der SPORTUNION Wien zu stärken.

Ausblick

Derzeit wird schon der nächste Schritt gesetzt: Die Bewegungsangebote für Klein und Groß finden in Kindergärten und Einrichtungen für Senior*innen statt - unter Einhaltung der gültigen Covid19-Maßnahmen. Die „Klein & Groß“-Teams arbeiten nun Indoor in ausgewählten Einrichtungen und sind erfreut, Interaktion zwischen den Generationen - derweilen über Bilder- und Briefsendungen oder „Park-Aktionen“ - zu ermöglichen.

Über das Projekt

„Klein & Groß im Park“ war eine Aktion des umfangreichen Projekts „Klein & Groß – Bewegt & Gesund“, welches auch bewegungsorientierte Begegnungen in ausgewählten Einrichtungen für Kinder oder Senior*innen umfasst sowie ein partizipatives Empowerment, um Institutionen zur Umsetzung von intergenerativen, gesundheitsfördernden Ideen zu befähigen. Ein Aus- und Fortbildungsangebot für bewegungsorientiertes Arbeiten mit Gruppen ist ein weiterer Teil des Projekts. Im Rahmen der Gesundheitsreform wurde von der Sozialversicherung und der Stadt Wien ein Landesgesundheitsfonds eingerichtet, aus dem das von der Wiener Gesundheitsförderung – WiG umgesetzte Projekt „Klein & Groß – Bewegt & Gesund“ finanziert wird. www.wig.or.at/KLEINundGROSS

