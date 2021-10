Hardy Krüger jr.: Darum hat er mit seiner Frau Alice keine gemeinsamen Kinder (FOTO)

Hamburg (ots) - Vor drei Jahren haben Schauspieler Hardy Krüger jr., 53, und seine Frau Alice, 44, geheiratet - gemeinsam bringen sie sieben Kinder aus früheren Beziehungen mit in die Ehe. Ein gemeinsames Kind aber haben sie nicht. Diese Woche erklärt das Paar in GALA (Heft 44/2021, ab heute im Handel), warum das so ist. "Ich habe Hardy kurz nach unserem Kennenlernen erklärt, dass ich keine Kinder mehr bekommen kann. Weil meine Mutter und Oma Gebärmutterhalskrebs hatten, habe ich mir vorsorglich die Gebärmutter entfernen lassen", sagt die Frau des Schauspielers.

"Ich bewundere Alice für ihre mutige Entscheidung. Sie hat genau das Richtige getan", ergänzt Hardy Krüger jr. Allerdings sei es anfangs belastend gewesen, von anderen gefragt zu werden, ob man Kinder wolle. Krüger jr.: "Wir haben irgendwann beschlossen, nur auf uns zu schauen. Wir wollen unsere sieben Kinder großziehen und die Zeit, die uns bleibt, mit allem füllen, was wir uns wünschen."

