RegionalMedien Austria starten mit neuem gemeinsamen Auftritt in allen Formaten durch

Wir sind regionaler Gestalter und wollen die Menschen in unserem Land, wo auch immer sie sich aufhalten, vernetzen, informieren und unterstützen. Georg Doppelhofer und Gerhard Fontan, Vorstände der RegionalMedien Austria 1/2

Wir laden unseren Claim ,Aus Liebe zur Region´und unsere neue gemeinsame Farbe Rot sowohl im B2C- als auch im B2B-Segment mit zielgruppenspezifischen Botschaften auf und freuen uns auf eine starke Präsenz in ganz Österreich.” Kerstin Traschler, Leiterin Marketing und Kommunikation der RegionalMedien Austria 2/2

Alle Digital- und Print-Produkte der RegionalMedien Austria erscheinen im neuen Look und mit ihrem neuen gemeinsamen Logo





Aus Liebe zur Region verbindet künftig als Leitsatz alle Produkte und Unternehmen der Gruppe

Eine große multimediale Kampagne begleitet den neuen Auftritt in ganz Österreich massiv



Nach der jüngsten Umbenennung der Landesgesellschaften – samt Präsentation des neuen gemeinsamen Logos – folgt der nächste Schritt: Die RegionalMedien Austria rollen ihr brandneues Erscheinungsbild in ganz Österreich aus. Damit wird die gemeinsame Identität all ihrer Unternehmen und Produkte gesamtheitlich und universell sichtbar.

„Aus Liebe zur Region”: Ein Leitsatz, der verbindet

Das neue Erscheinungsbild ist ein Meilenstein in der Entwicklung der RegionalMedien Austria zur regionalen Kraft in ganz Österreich und steht auf der Grundlage des gemeinsamen Leitsatzes „Aus Liebe zur Region”: „Damit bringen wir unmissverständlich zum Ausdruck, worum es uns am regionalen Medienmarkt geht”, erklären die Vorstände der RegionalMedien Austria Georg Doppelhofer und Gerhard Fontan. „Wir sind regionaler Gestalter und wollen die Menschen in unserem Land, wo auch immer sie sich aufhalten, vernetzen, informieren und unterstützen."

Starke Verknüpfung von Digital und Print bringt Synergien und Wiedererkennungseffekt

Abgesehen von der effektvollen neuen Farbe Rot ist es die enge Verknüpfung von Digital und Print, die das neue RegionalMedien-weite Design ausmacht. Von MeinBezirk.at über sämtliche Social Media-Kanäle bis hin zu allen Zeitungen, Magazinen und Apps – überall zieht sich das neue, moderne Erscheinungsbild durch, das die Leserinnen und Leser dazu animiert, zwischen den Kanälen zu wechseln: so etwa durch einen QR-Code auf jedem Cover, durch eine digital anmutende Titelseiten-Gestaltung oder durch die in das Logo integrierte Website-URL. Diese Verknüpfung bietet gänzlich neue Möglichkeiten für die künftige Gestaltung von integrierten Angeboten und Services für den Leser- und Werbemarkt.

Eine multimediale Kampagne wird den neuen Auftritt ein Jahr lang begleiten

Zum Launch des neuen Marktauftritts starten die RegionalMedien Austria eine große österreichweite Kampagne mit allen Elementen – Digital, Social Media, Print, TV, HF und Out-of-Home –, die gemeinsam mit dem Agenturpartner DODO konzipiert wurde. „Auch in unserer Kampagne spielt die Verknüpfung von Digital und Print eine zentrale Rolle”, erklärt Kerstin Traschler, Leiterin Marketing und Kommunikation der RegionalMedien Austria. „Wir laden unseren Claim ,Aus Liebe zur Region´und unsere neue gemeinsame Farbe Rot sowohl im B2C- als auch im B2B-Segment mit zielgruppenspezifischen Botschaften auf und freuen uns auf eine starke Präsenz in ganz Österreich.”

