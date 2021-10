Persistent liefert 9,3 % Q-o-Q und 34 % Y-o-Y Wachstum für Q2FY22

Santa Clara, Kalifornien und Pune, Indien (ots/PRNewswire) - 58,6 % PAT-Wachstum im Vergleich zum Vorjahr

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) gab heute die geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 30. September 2021 zu Ende gegangene Quartal bekannt, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurden.

Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Quartal zum 30. September 2021:

Q2FY22 Marge % Q-o-Q-Wachstum Y-o-Y-Wachstum



Einnahmen (Mio. 182,32 9,3 % 34,0 %

USD)



Einnahmen (Mio. 13.512,49 9,9 % 34,1 %

INR)



EBITDA (Mio. INR) 2.243,94 16,6 % 11,4 % 35,4 %



PBT (Mio. INR) 2.176,32 16,1 % 7,2 % 58,3 %



PAT (Mio. INR) 1.617,53 12,0 % 6,9 % 58,6 %



Sandeep Kalra, Vorstandsvorsitzender und geschäftsführender Direktor, Persistent Systems



"Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass Persistent das Quartal mit einem Rekordhoch abgeschlossen hat - erneut mit einer branchenführenden Leistung, einschließlich eines Umsatzwachstums von 34 % im Vergleich zum Vorjahr und einer kontinuierlichen Verbesserung der Marge. Im Laufe des Quartals gaben wir die Übernahme von Software Corporation International und Shree Partners bekannt, wodurch wir einen neuen Geschäftsbereich für den Zahlungsverkehr bilden und

unsere Kompetenz in den Bereichen Cloud und IT-Infrastruktur ausbauen.



Wir wurden von Forbes Asia in die Liste 'Best Under A Billion' 2021 aufgenommen, die Unternehmen mit einem Umsatz von weniger als 1 Milliarde US-Dollar auszeichnet, die ein beständiges Umsatz- und Gewinnwachstum aufweisen. Wir sind auch stolz darauf, einen der umfassendsten Aktienoptionspläne für Mitarbeiter in der globalen IT-Dienstleistungsbranche eingeführt zu haben, der unserem Team die Möglichkeit gibt, an der Wertschöpfung der Aktionäre teilzuhaben."



Zweites Quartal GJ22 Kundengewinne und Ergebnisse



Der Auftragseingang für das am 30. September 2021 beendete Quartal belief sich auf 282,5 Mio. USD im Gesamtauftragswert (TCV) und auf 201,1 Mio. USD im Jahresauftragswert (ACV).

Zu den wichtigsten Erfolgen in diesem Quartal gehören:



Software, Hi-Tech und aufstrebende Industrien



Migration von Markenwebsites auf Shopify zur Erweiterung des Direktvertriebskanals und Modernisierung der Datenanalyse für einen amerikanischen Getränkehersteller.

Upgrade des Kundenprodukts von der alten Plattform auf AWS und Verbesserung der Produkt-Roadmap für einen Anbieter von Lösungen zur Mitarbeiterbindung.

Umgestaltung und Modernisierung eines Cloud-basierten Produkts für einen führenden Anbieter von Steuererstellungs- und Finanztechnologie.





Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen



Aufbau eines globalen Technologiezentrums zur unternehmensweiten digitalen Transformation für einen globalen Drittversicherungsverwalter.

Aufbau einer Sparplattform der nächsten Generation, um einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen und das Umsatzwachstum eines US-Regierungs- und Gesundheitssparvermittlers zu beschleunigen.

Entwicklung und Markteinführung einer Cloud-nativen Neo-Bank mit Sitz im Vereinigten Königreich und in der Schweiz.





Gesundheitswesen und Biowissenschaften



Aufbau einer Plattform zur Patientenbeteiligung unter Verwendung einer führenden Low-Code-Entwicklungslösung für einen US-Gesundheitsdienstleister.

Aggregation klinischer Datenquellen in einem Microsoft Azure-basierten Data Lake für ein führendes Auftragsforschungsunternehmen.

Entwicklung einer Salesforce-basierten Lösung für die häusliche Pflege in der EMEA-Region, einschließlich eines Kundendienstportals und eines Patientenportals, für ein multinationales Gesundheitsunternehmen.





Analysten-Anerkennung





Persistent wird im ISG Provider Lens(TM) Archetype Report über hybride Cloud-Dienste der nächsten Generation als führend genannt





Persistent wird im sechsten Quartal in Folge zu einem der 15 besten Beschaffungsunternehmen für Managed Services in der Kategorie "Booming 15" des Global ISG Index(TM) für Q2 2021 ernannt





Zinnov als führender Anbieter von hyperintelligenten Automatisierungsdiensten für kleine und mittlere Service Provider anerkannt







Weitere Nachrichten





Persistent führt einen der umfassendsten Aktienoptionspläne für Mitarbeiter in der globalen IT-Dienstleistungsbranche ein





Persistent kündigt eine eigene Geschäftseinheit für den Zahlungsverkehr an und erweitert seine Cloud-Fähigkeiten durch strategische Akquisitionen





Forbes Asia nimmt Persistent in seine "Best Under A Billion"-Liste 2021 auf





BloombergQuint:Gesprächspunkt mit Sandeep Kalra von Persistent Systems







Informationen zu Persistent



Mit über 15.500 Mitarbeitern in 18 Ländern ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet. Persistent wurde in die Forbes Asia Best Under A Billion 2021-Liste aufgenommen und steht damit für beständige Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie für Wachstum.

www.persistent.com





Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise



Mehr Informationen zu Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen erhalten Sie unter persistent.com/flcs.



