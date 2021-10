Debatte zum 5. Jahrestag der FII-Eröffnungssitzung zum Thema "In die Menschheit investieren"

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - - Die Eröffnungssitzung der FII-Veranstaltung zum 5. Jahrestag war eine 90-minütige Live-"Vorstandssitzung" mit hochrangigen Wirtschaftsführern aus Asien, Afrika, Europa und den Vereinigten Staaten

- Zu den FII-Teilnehmern gehören Präsidenten, Premierminister, Führungskräfte aus der Wirtschaft, Experten, Innovatoren und Medienvertreter, die zusammenkommen, um Lösungen für die Herausforderungen der Gesellschaft zu finden und sich für deren Umsetzung einzusetzen.

Der 5. Jahrestag der Future Investment Initiative (FII) wurde mit einer Live-Vorstandssitzung eröffnet, bei der führende globale CEOs, Investoren und politische Entscheidungsträger darüber diskutierten, wie man am besten in die Menschheit investieren kann.

Die Eröffnungssitzung am ersten Tag der FII stand unter dem Motto "The Board of Changemakers: Investing for Impact". Das Treffen wurde von CNN-Moderator Richard Questmoderiert, dem hochrangige Wirtschaftsführer aus Afrika, Europa und den Vereinigten Staaten beiwohnten, darunter S.E. Khaldoon Khalifa Al Mubarak, CEO & Managing Director, Mubadala Investment Company, Stephen A. Schwarzman, Chairman, CEO & Co-Founder, Blackstone, und Ray Dalio, Founder, Co-Chairman & Co-CIO, Bridgewater Associates, LP. Sie diskutierten darüber, wie die globale Finanzwelt zusammenkommen kann, um in die Menschheit zu investieren.

Richard Attias, CEO des FII-Instituts, sagte, dass die Live-Vorstandssitzung ein ganz besonderes Ereignis für das FII sei. "Es war eine einzigartige Live-Vorstandssitzung. FII war Gastgeber dieses besonderen 'Live-Treffens', bei dem es um praktische und umsetzbare Möglichkeiten ging, in die Menschheit zu investieren. Dies bildete den Rahmen für drei Tage lebhafter Debatten und Entscheidungen, die dazu beitragen sollen, die Zukunft der Menschheit zu verändern."

Die Vorstandssitzung umfasste:

Informationen zum FII Institut

Das FII Institute ist eine globale gemeinnützige Stiftung mit einem Investitionszweig und einer Agenda: Positive Auswirkungen auf die Menschheit. Wir sind den ESG-Prinzipien verpflichtet, fördern die klügsten Köpfe und verwandeln Ideen in reale Lösungen in fünf Schwerpunktbereichen: KI und Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.

Wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort - in einer Phase, in der Entscheidungsträger, Investoren und eine engagierte Generation junger Menschen sich voller Ehrgeiz und Energie für Veränderungen einsetzen. Wir nutzen diese Energie in drei Säulen - THINK, XCHANGE, ACT- und investieren in Innovationen, die das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verändern.

Schließen Sie sich uns an, um eine hellere, nachhaltigere Zukunft für die Menschheit zu schaffen und zu verwirklichen. www.fii-institute.org

