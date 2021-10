Über 1,2Mio Reichweite: Besucherrekord bei Bundesheer-Feierlichkeiten 2021 - auch im „virtuellen Raum“ Publikumsmagnet

Interesse der Bevölkerung am Österreichischen Bundesheer gestiegen

Wien (OTS) - Mehr als 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher waren auch heuer bei den Feierlichkeiten des Bundesheeres zum Nationalfeiertag dabei - diesmal vor allem am virtuellen Heldenplatz „www.nationalfeiertag2021.at“ sowie vor den Fernsehapparaten während der Liveberichterstattung des ORF sowie privater TV-Sender. Die Angelobung von 100 Rekruten am Heldenplatz verfolgten vor Ort rund 50 Ehrengäste sowie 200 Angehörige.

„Ich freue mich, dass es uns trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen der aktuellen Corona-Krise gelungen ist, unser Bundesheer zu so vielen Österreicherinnen und Österreichern in die Wohnzimmer zu bringen. Damit haben wir den 2021 mit Abstand größten Hybrid-Event Österreichs erfolgreich konzipiert und veranstaltet“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Über 1,2 Millionen Zuseherinnen und Zuseher sowie Internet-User waren heuer bei den Feierlichkeiten des Bundesheeres zum Nationalfeiertag dabei – über 125.000 Zugriffe verzeichnete der virtuelle Heldenplatz „www.nationalfeiertag21.at“ sowie über 840.000 Zugriffe die weiteren Online-Medien des Bundesheeres, wie Facebook und Instagram. Die Sondersendung über die militärischen Feierlichkeiten am Nationalfeiertag in ORF 2 erreichte bis zu 250.000 Zuseherinnen und Zuseher vor den Fernsehgeräten; durchschnittlich über die Gesamtzeit waren es 164.000 bei 25 Prozent Marktanteil. Zudem berichteten zahlreiche private Sender sowie auch Printmedien.

Virtueller Heldenplatz „www.nationalfeiertag21.at“ weiterhin online

Die Website „www.nationalfeiertag21.at“ bleibt auch weiterhin bis Mitte November 2021 online, das Gewinnspiel läuft noch bis heute, 24:00 Uhr. Das Österreichische Bundesheer lädt dabei alle Österreicherinnen und Österreicher auf allen Kommunikationskanälen dazu ein, in eine der Rollen des Bundesheeres zu schlüpfen und so in die spannende und vielfältige Welt der Soldatinnen und Soldaten einzutauchen. Anschließend konnte man einer der fünf „Missions“ auf seinen eigenen Social-Media-Kanälen teilen. Bis dato wurden bereits über 17.000 derartiger Mission-Videos erstellt und geteilt.

Besichtigung zahlreicher Fahrzeuge via 360°-Panoramen: Einladung direkt ins Cockpit eines Eurofighters

Einige 360°-Panoramen laden zudem dazu ein, in Fahrzeugen und Geräten des Bundesheeres Platz zu nehmen, etwa direkt in einem Cockpit eines Eurofighters. Dabei erhält man ganz neue und detailreiche Einblicke – von einem Ausblick aus dem Cockpit bis hin zu Detailansichten der Schalter und anderer Cockpiteinrichtungen. Weitere virtuelle Besuche sind in einer „Hercules“ C-130, einem S-70 „Black Hawk“, in einer Sandviper des Jagdkommandos, einem „Pandur Evo“ oder einem Dekontaminationsfahrzeug „Mammut“ möglich. Jedes einzelne 360°-Panorama wurde mit einer Spezialkamera aufgenommen und aus jeweils 1.300 hochauflösenden Einzelbildern zusammengesetzt.

