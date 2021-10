PULS 4-SPEZIAL „Terror in Österreich – Wie sicher sind wir ein Jahr danach?“ morgen um 20:15 Uhr

Doku „Anschlag auf uns - Die Terrornacht vom 2. November“ direkt danach gibt Opfern und Angehörigen eine Stimme: „Manchmal denke ich 'nein, er ist nicht tot', er kommt wieder.“

Wien (OTS) - Bei dem Terroranschlag am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt werden vier Personen und der Attentäter getötet, 23 weitere werden teils schwer verletzt. Ein Jahr danach, am Donnerstag den 28. Oktober, zieht PULS 4 in einem PULS 4-SPEZIAL „Terror in Österreich - Wie sicher sind wir ein Jahr danach?“ um 20:15 Uhr Bilanz. Moderiert von Manuela Raidl und Max Mayerhofer kommen Verletzte der Terrornacht und Angehörige der Opfer ebenso zu Wort wie Expert:innen und Augenzeug:innen.



PULS 24 Reporterin Aida Mujanovic, die in der Terrornacht zufällig am Schwedenplatz ist und von dort live berichtet, schildert ihre Erlebnisse im PULS 24-Studio. Mujanovic ist an diesem Tag als Reporterin in der Innenstadt unterwegs, um von der Partymeile Schwedenplatz am Abend vor dem Lockdown zu berichten. Kurz vor der letzten Live-Schaltung fallen die ersten Schüsse.



Ebenfalls u.a. zu Gast: ein Angehöriger eines Getöteten, ein Überlebender des Terrorakts, ein Deradikalisierungsexperte, der mit dem Täter arbeitete, dazu Terror- und Islamismus-expert:innen und Verantwortungsträger:innen.



Einen Hauptabend lang widmet sich PULS 4 der traumatischen Nacht Anfang November 2020: Wer waren die Opfer und die Held:innen dieser Nacht? Wer war der Täter und wie kam es zu seiner Radikalisierung? Hätte der Anschlag verhindert werden können? Und wie sicher sind wir heute?



Dokumentation „Anschlag auf uns - Die Terrornacht vom 2. November“



Direkt danach zeigt PULS 4 die Premiere der Dokumentation „Anschlag auf uns - Die Terrornacht vom 2. November“. PULS 24 Chefreporterin Magdalena Punz stellt jene Menschen in den Vordergrund, die in dieser Terrornacht unverschuldet zu Opfern geworden sind und heute noch mit den Auswirkungen dieser Nacht zu kämpfen haben. Die Doku zeigt besonders eindrucksvoll, wie unterschiedlich die Geschichten der Akteur:innen dieser Nacht sind, obwohl sie alle zur selben Zeit, am selben Ort waren. Am Ende verbindet sie aber doch ein Gefühl, nämlich im vergangenen Jahr im Stich gelassen worden zu sein.



Die Doku erzählt auch die Geschichte von Familienmitgliedern, die einen oder eine ihrer Liebsten verloren haben. Die Dreharbeiten führten die PULS 24 Chefreporterin dafür bis nach Nord-Mazedonien: „Einer der emotionalsten Drehs war sicher jener in Nord-Mazedonien. Dort durften wir die Familie des 21-Jährigen Nexhip Vrenezi in ihrer alten Heimat besuchen. Nexhip wurde dort begraben. Er war das erste Opfer dieser Terrornacht. Als wir mit der Familie vor dem Grab mit dem Sterbedatum 2. November 2020 standen, wurden die Folgen dieser Nacht plötzlich sehr real.“



Die Mutter von Nexhip, die mit ihrer Familie in Österreich lebt, schildert ihr Leid in der Doku: „Ich habe einen Teil von meinem Körper verloren. Ich kann es noch nicht glauben. Manchmal denke ich nein, er ist nicht tot, er kommt wieder.“



Zuseher:innen bekommen auch diesmal wieder die Möglichkeit, via Umfrage auf ZAPPN aktiv an TV-Diskussion teilzunehmen



Bereits bei der letzten Ausgabe des PULS 4 Themenabends zum Thema „Der Feind im Kinderzimmer - Gefahr Social Media“, haben viele durch die Teilnahme an der ZAPPN Umfrage diesem wichtigen Thema eine Stimme gegeben. Auch beim nächsten PULS 4 Themenabend haben daher Zuseher:innen wieder die Möglichkeit, mit Österreichs kostenloser Streaming Plattform #1 ZAPPN oder online auf der Webseite unter ZAPPN bei einem neuen Themen mitzustimmen. Durch das Interaktionsfeature von ZAPPN können die Zuseher:innen mit der Teilnahme an der Umfrage aktiv an der Diskussion im Studio teilnehmen. Bereits ab Donnerstag haben User:innen die Möglichkeit abzustimmen. Die Ergebnisse werden beim PULS 4-SPEZIAL „Terror in Österreich - Wie sicher sind wir ein Jahr danach?“ während der Sendung diskutiert und analysiert.



PULS 4-SPEZIAL „Terror in Österreich - Wie sicher sind wir ein Jahr danach?“ Donnerstag, 28. Oktober, LIVE um 20:15 Uhr auf PULS 4 und der ZAPPN-App



Moderation: Manuela Raidl und Max Mayerhofer



Direkt danach: “Anschlag auf uns - Die Terrornacht vom 2. November“ auf PULS 4 und der ZAPPN-App



Gestaltung: Magdalena Punz



Infos unter: puls24.at

