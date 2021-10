Grüne Wien/Otero Garcia, Prauhart zu Baumfällungen in Hernals: Anzeige wegen Verstoß gegen das Wiener Baumschutzgesetz eingebracht

Wien (OTS) - Die Grünen Wien haben wegen der rigorosen Baumfällungen in der Manner-Villa in Wien-Hernals eine Anzeige wegen des vermeintlichen Verstoßes gegen das Wiener Baumschutzgesetz eingebracht. Auf der Liegenschaft der Manner-Villa in Neuwaldegg wurden Bäume in größerem Umfang gefällt, darunter Linden, Ahorn, Fichten und Tannen. Nach Auskunft des Magistratischen Bezirksamts Hernals liegt keine Bewilligung für diese Baumfällungen vor – angeblich gibt es Borkenkäferbefall. „Da die gefällten Bäume keinen Borkenkäferbefall zeigen und die gefällten Baumarten nicht oder nur in den seltensten Fällen von Borkenkäferbefall betroffen sind, gehen wir davon aus, dass die Fällungen einen Verstoß gegen das Wiener Baumschutzgesetz darstellen. Es kann nicht sein, dass man ohne gültigen Bescheid die Kettensägen anwirft“, so die Umweltsprecherin der Grünen Wien, Huem Otero Garcia, die die Anzeige eingebracht hat.

„Anrainer:innen sind entsetzt und sprechen von tagelangen Schlägerungen im Park der Villa. In wenigen Stunden wurden alte, vitale Bäume, die jahrzehntelang gewachsen sind, umgeschnitten, erzählen mir die Hernalser:innen“, so Karin Prauhart, Grüne Bezirksvorsteherin-Stellvertreterin. „Wir vermissen das beherzte Einschreiten der Bezirksvorsteherin und fordern Ilse Pfeffer auf, zu retten, was noch zu retten ist. Immerhin gehört der Park zur Villa, die unter Denkmalschutz steht. Der Park ist wegen seiner Bäume ortsbildprägend. Wir erwarten, dass hier das Baumschutzgesetz konsequent zur Anwendung kommt. Ein derartiger Kahlschlag in einem historischen Park ist in einer Klimamusterstadt undenkbar, zumal die Bäume einer Sanierung der Villa nicht im Wege stehen. Mehr Licht oder ein besserer Ausblick rechtfertigen in keiner Weise eine Baumentfernung“, so Prauhart.

„Die Behörden müssen hier rasch agieren, für Beweissicherung sorgen und alle verfahrensrelevanten Schritte einleiten“, fordert Otero Garcia.



