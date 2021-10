„Ich gelobe“: Thomas Stelzer als Landeshauptmann von Oberösterreich angelobt

Angelobung durch Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen heute in Wien

Linz (OTS) - Nach einem Gespräch im Arbeitszimmer wurde Mag. Thomas Stelzer im offiziellen Zeremonienzimmer der Wiener Präsidentschaftskanzlei, dem Maria-Theresien-Zimmer, am Mittwoch, 27. Oktober 2021, von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen offiziell als Landeshauptmann von Oberösterreich angelobt.



Landeshauptmann Stelzer war in Begleitung seiner Familie - mit Ehefrau Bettina und seinen beiden Kindern Tochter Lena und Sohn Lukas - in die Wiener Hofburg gekommen. Auch Bundeskanzler Alexander Schallenberg und Vizekanzler Werner Kogler wohnten der Angelobung bei.





Rückfragen & Kontakt:

Mag. Daniel Scheiblberger, Presse LH Stelzer

(+43 732) 77 20-121 59, (+43 664) 600 72-121 59, daniel.scheiblberger @ ooe.gv.at