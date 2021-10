Grabgeschichten, spirituelle Gedanken, überliefertes Brauchtum: Die ORF-Programmhighlights zu Allerheiligen

Wien (OTS) - Gedanken zum Umgang mit dem Tod, Erinnerungen, Abschiedsrituale, traditionelles Brauchtum – zu Allerheiligen und Allerseelen bietet der ORF ab Samstag, dem 30. Oktober 2021, ein umfangreiches Programmangebot mit themenaffinen Dokumentationen und Reportagen sowie Gottesdienstübertragungen in ORF 2, ORF III und Ö1.

Das ORF-Programm rund um Allerheiligen im Detail:

„Magische Allerheiligen im Pielachtal“ und „Goldener Herbst – Legenden reden übers Leben“, „Panorama“, „Logos“ und Gottesdienste (30. und 31. Oktober)

Allerheiligen, eine Zeit der Ruhe und des Gedenkens an die Liebsten. Im Pielachtal legt man noch besonderen Wert auf den gemeinsamen Kirchenbesuch und den anschließenden Grabgang. Diese Traditionen sind ein Stück österreichischer Kultur, die sich in ihrer ursprünglichen Form erhalten haben, wie die Dokumentation „Magische Allerheiligen im Pielachtal“ (31. Oktober, 16.00 Uhr, ORF 2) zeigt. In „Goldener Herbst – Legenden reden übers Leben“ (31. Oktober, 22.00 Uhr, ORF 2) sprechen Legenden wie Toni Stricker, Erni Mangold, Topsy Küppers, Ernst Hinterseer, Richard Lugner und Lotte Ingrisch nicht nur über ihr Leben im goldenen Herbst, sondern auch über die Endlichkeit und den Umgang mit Lebenskrisen. Allerheiligen und der Umgang mit dem Tod stehen auch im Mittelpunkt von „Panorama“ (31. Oktober, 13.05 Uhr, ORF 2).

Am Samstag, dem 30. Oktober, beschäftigt sich „Logos“ um 19.05 Uhr in Ö1 mit der Solidarität zwischen Lebenden, Sterbenden und Toten. Am Sonntag, dem 31. Oktober, übertragen Ö1 und ORF III ab 9.05 Uhr den Reformationsgottesdienst aus Wien-Neubau, auf Ö2 wird ab 10.00 Uhr der Katholische Gottesdienst aus der Pfarre Lamprechtshausen übertragen.

„Was ich glaube“, „FeierAbend“, „Sterben 2.0 – Der neue Umgang mit dem Tod“, „Grabgeschichten“, „Lebenskunst“ und „Memo“ im Zeichen von Allerheiligen (1. November)

In „Was ich glaube“ (1. November, 16.55 Uhr, ORF 2) beschäftigt sich der Philosoph und katholische Theologe Hans Goller mit dem Thema „Wie ist das mit der Seele?“. Der Einsatz für Klimaschutz hat nichts mit dem Alter zu tun, ist Hubert Gaisbauer überzeugt. Gemeinsam mit seiner Enkeltochter Caro mischt sich der 80-jährige Buchautor und ehemalige Journalist unter junge Menschen, die sich an den „Fridays for Future“-Demos für Umweltschutz beteiligen. Sein Engagement für Klimaschutz wurzelt in seiner christlichen Spiritualität. Franz von Assisi, der sein Leben radikal geändert und sich für ein Leben in Einfachheit entschieden hat, sei heute aktueller denn je, meint Hubert Gaisbauer in Robert Neumüllers „Feierabend“-Porträt über den junggebliebenen 80-Jährigen, der sich gemeinsam mit seiner Enkeltochter auf die Spuren von Franz von Assisi, dem ersten „Öko-Heiligen“, macht (1. November, 20.02 Uhr, ORF 2). Die neue Kulturdokumentation „Sterben 2.0 – Der neue Umgang mit dem Tod“ (1. November, 22.05 Uhr, ORF 2) von Katharina Liebert und Stefan Wolner beschäftigt sich mit dem Bedürfnis nach Spiritualität abseits der kirchlichen Tradition sowie der Frage, wie sich der Trend zu Individualismus und Selbstinszenierung auf die Wahrnehmung der eigenen Vergänglichkeit auswirkt. Um 23.00 Uhr folgt ein Dacapo der Produktion „Grabgeschichten – André Heller und Dirk Stermann besuchen den Hietzinger Friedhof“.

Auch „Lebenskunst“ (1. November, 7.05 Uhr, Ö1) steht ganz im Zeichen von Allerheiligen und bringt u. a. Porträts der Heiligen Edith Stein sowie der Dichterin und Schriftstellerin Ilse Aichinger. Zum 200-Jahr-Jubiläum der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien beleuchtet „Memo“ (1. November, 19.05 Uhr, Ö1) am Tag nach dem Reformationsfest ein wenig beachtetes, historisches Kapitel: „Wie Österreich fast protestantisch wurde“.

„Gedanken für den Tag“, „FeierAbend: Was sein wird“ und „DIE.NACHT“ (2. November)

Um „Abschied und Ankommen“ geht es in „Gedanken für den Tag“ (2. bis 6. November, 6.56 Uhr, Ö1) mit der katholischen Theologin und Religionslehrerin Ida Maria Jaritz. Wer sich mit dem Leben, der Vergänglichkeit und dem Tod auseinandersetzen will, findet in der weltweit größten Stiftsbibliothek im Stift Admont viele Anhaltspunkte, Hinweise und Möglichkeiten. Gerhard Hafner ist Abt des obersteirischen Benediktinerstifts. „Allerseelen ist für mich sozusagen der Ernstfall von Ostern“, sagt der Ordensmann in Andrea Eders „FeierAbend“-Ausgabe „Was sein wird“ (2. November, 16.45 Uhr, ORF 2). Er ist davon überzeugt, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Das Andenken an die Verstorbenen hochzuhalten ist ihm ein Bedürfnis – ebenso wie sich mit der eigenen Vergänglichkeit auseinanderzusetzen.

In der „DIE.NACHT“ treffen am 2. November (23.15 Uhr, ORF 1) FM4-Moderatorin Nina Hochrainer und FM4-Moderator Daniel Grabner Politikwissenschafterin und Philosophin Cornelia Bruell zu „Philosophie & Pizza“. Im Wiener Augarten sprechen sie über das große Thema Freiheit.

Umfangreicher ORF-III-Schwerpunkt zu Allerheiligen und Allerseelen

Am Montag, dem 1. November, steht das Programm den ganzen Tag über im Spannungsfeld zwischen dem Tod und den schönen Seiten des Lebens. Um 9.30 Uhr ist eine Ausgabe der Reihe „Das ganze Interview“ mit Sandra Szabo im Gespräch mit Bischof Josef Marketz zu sehen, gefolgt vom „Allerheiligen-Gottesdienst“ (10.00 Uhr) live aus der Pfarre Lockenhaus. Um 11.00 Uhr widmet sich eine Ausgabe von „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ der Bedeutung von Allerheiligen, bevor „Erlebnis Bühne“ um 11.20 Uhr die im April 2021 aufgezeichnete Wiederaufnahme von Georg Friedrich Händels Oratorium „Saul“ aus dem Theater an der Wien präsentiert. Nach weiteren Sendungen über Österreichs bedeutendste Klöster sowie den Wiener Zentralfriedhof folgen ab 19.25 Uhr vier Neuproduktionen. Den Auftakt macht „Das ganz normale Verhalten der Österreicher ... und der Tod“ mit Rudi Roubinek. Um 20.15 Uhr zeigt die neue „Erbe Österreich“-Dokumentation „A schöne Leich – Sterben zu Habsburgs Zeiten“, wie die spätmonarchische österreichische Gesellschaft mit dem Tod und der Bestattung umgegangen ist. Am Dienstag, dem 2. November, zeigt ORF III eine Ausgabe von „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (13.00 Uhr) über Allerseelen, gefolgt vom Dokuvierteiler „Wege aus der Finsternis – Europa im Mittelalter“ (ab 13.10 Uhr) über die wohl religiöseste Epoche Europas.

