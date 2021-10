Neueröffnung Teddy’s American Diner MLC

Wien (OTS) - Es ist so weit – das neue Teddy`s American Diner in der Millennium City hat eröffnet und feiert den Neustart bei einem fulminanten Eröffnungswochenende von 29.10 bis 31.10.2021.

Das vor 5 Jahren eröffnete original American Diner in der Gumpendorferstraße hat damit nun einen großen Bruder in der Millennium City bekommen. Direkt neben dem brandneuen Cineplexx befindet sich das zweite Lokal mit dem erfolgsgekrönten Konzept der beiden Unternehmer Florian Kandler und Andreas Lanner.

Neben dem gewohnten original Bel-Air-Interieur, kombiniert mit Art-Deko-Elementen und einem wahren ‚Greased Lightning‘ – Erlebnis besticht der neue Standort vor allem mit einer umfangreichen Cocktailbar und einer großen Bühne für regelmäßige Live Events.

Die über 300m² große Location ermöglicht auch eine Erweiterung des Speisenangebotes. Auf der Karte werden neben den Klassikern wie Elvis Sandwich oder dem Philly Cheese Sandwich künftig auch original American Spareribs sowie rauchig, authentische Rib Eye Steaks stehen.

„ Es ist exakt diese Kombination, gepaart mit der freundlich, angenehmen Atmosphäre, welche unsere Gäste schnell weg vom stressigen Alltag holt und für die Dauer ihres Aufenthalts, ihnen einfach eine gute Zeit beschert. Ganz nach unserem Motto: Let the good times roll “, so Florian Kandler, Geschäftsführer der beiden Lokale.

Live on Stage sind neben den Slapbacks (29.10) auch Gotty & The Cruizers (30.10) sowie DJ King D am 31.10. und begeistern ganztägig mit Klassikern des Rock`n`Rolls.

Big Opening Weekend

Datum: 29.10.2021, 14:00 - 23:00 Uhr

Ort: Millennium City

Handelskai 94-96, 1200 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Teddy`s MLC GmbH, Andreas Lanner



Wehlistraße 64-66/Top Nr. 02 | 1200 Wien

Tel: +43 (0) 676 888 931 002

Mail: andreas @ lannerbros.com

Web: www.teddys-diner.com

Facebook: https://www.facebook.com/teddysamericandiner/

Instagram: @teddysamericandiner