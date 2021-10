Süßes oder Saures: Schauriges Halloween-Shopping auf willhaben

Vom „Jigsaw-Dreirad“ bis zur Styropor-Grabsteinsammlung: Gruselige Halloween-Angebote am digitalen Marktplatz

Die meisten Anzeigen zu „Halloween“ sind in Wien und Niederösterreich zur Auswahl

Die langen, kühlen Nächte sind zurück und schaurige Stimmung kehrt ein. Der Wechsel zur kälteren Jahreszeit und Kürbisse allerorts erinnern daran: Halloween steht vor der Tür! Am 31. Oktober ist es wieder so weit und Groß und Klein ziehen mit ihren gespenstischen Kostümen um die Häuser. Auch auf willhaben kann man das Näherrücken des Festes beobachten. Schauderhafte Kostüme, unheimliche Deko: Die Auswahl ist enorm und vielfach auch sehr kreativ. Die Stichwortsuchen zum Thema Halloween verzehnfachten sich in diesen Tagen auf willhaben, Österreichs größtem digitalen Marktplatz, gegenüber dem Jahresschnitt.

Marktplatz-Analyse: Wo gibt es die meisten Angebote

Wirft man einen Blick auf die Gesamtzahl der Halloween-Anzeigen sticht besonders der Osten des Landes mit seinem großen Angebot hervor. Heuer werden in Wien die meisten Dinge zum Stichwort Halloween angeboten (mehr als 2.000), knapp gefolgt von Niederösterreich (1.600 Anzeigen).

Für alle mit einem großen Garten: Nicht weniger als elf selbst gebaute Halloween-Styropor Grabsteine und allerlei Zubehör verkauft ein Bastler aus Gänserndorf: https://www.ots.at/redirect/willhaben178



In Wien wartet ein selbst gebautes Jigsaw Dreirad auf eine Grusel-Ausfahrt:

Das erste Living Dead Dolls Mini Mausoleum, original verpackt und ungeöffnet. Im Set sind sieben schauderhafte Puppen enthalten: https://www.ots.at/redirect/willhaben180

Eine umfangreiche Sammlung an Deko und Grusel-Zubehör fürs ganze Haus wartet in Würnitz auf Halloween-Fans: https://www.ots.at/redirect/willhaben181

Nach der Beschreibung eines alten Märchenbuches entworfen und von Hand genäht ist dieses Kostüm einer dunklen Fee ein echtes Einzelstück: https://www.ots.at/redirect/willhaben182

Auch für Paare hat der digitale Markplatz Schauriges zu bieten:

Clowns zu Halloween – die Quelle für schaurige Freude:

Auch für die Kleinen dürfen Halloween-Verkleidungen nicht fehlen. Unser Liebling: Ein knallorangenes Kürbis-Kostüm: https://www.ots.at/redirect/willhaben185

Als Tick, Trick und Track gemeinsam durch Dick und Dünn. Dieses handgeschneiderte Kostüm verwandelt gleich drei Kinder in das beliebte Trio: https://www.ots.at/redirect/willhaben186





Bilder: Schaurige Halloween-Anzeigen auf willhaben

Bildcredit: willhaben

