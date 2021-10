Alpenauto schafft Twin-Win-Chance für Hotellerie im Alpenraum

Das Tiroler Unternehmen „Alpenauto“ hat ein außergewöhnliches Geschäftsmodell entwickelt, das eine Twin-Win-Chance für Hoteliers generiert

Kufstein (OTS) - Ein Tauschgeschäft für Hoteliers der gehobenen Klasse im Alpenraum, durch das gleich zwei Einnahmequellen für die Hotellerie geschaffen werden.

Besonders in den Nebensaisonen haben Hoteliers freie Zimmerkapazitäten. Die Mitarbeiter stehen bereit und eigentlich wäre es schön, wenn auch die letzten Zimmer noch belebt wären. Der Aufwand wäre nahezu derselbe. Und genau an diesem Punkt, setzt Ralph Mairhofer der seit 30 Jahren unter anderem auch das Autohaus Autoforum in Kufstein führt mit seinem neuen Geschäftsidee an und begeistert damit unzählige Alpenauto-Partner.

Fahrzeuge im Tausch gegen Zimmergutscheine

Alpenauto verleiht Fahrzeuge unterschiedlicher Marken an die Hotellerie. Der Hotelier kann das gewählte Fahrzeug selbst benutzen oder es an seine Gäste weitervermieten. “ Wir haben über zwanzig Alpenauto-Partner in Tirol mit Marken wie Porsche, Audi, BMW, Mercedes, VW, Peugeot und viele mehr, mit denen wir über 90 % aller Fahrzeugmarken abdecken und diese für unsere Kunden ins Alpenauto Tauschgeschäft bringen können “, erklärt Mairhofer stolz.

Die Twin-Win-Chance

"Bezahlt" wird mit Zimmergutscheinen für die Zeit außerhalb der Hauptsaison. Der Hotelier kann die Zeit, in der ein Gast diese Gutscheine einlöst, selbst auswählen. So steht es im Vertrag. Ein weiterer Vorteil liegt auf der Hand: Zimmer, die ansonsten leer stehen würden, werden belebt. Die Auslastung des Betriebes erhöht sich und auch viele Zusatz-Dienstleitungen werden verkauft.

Null Risiko und keine Zusatzkosten

Alpenauto übernimmt für den Hotelpartner alle Kosten des gewünschten Fahrzeugs inklusive Vollkasko mit Weitervermietungsrecht, Haftpflicht, Fahrzeugsteuern, Servicekosten und Reparaturkosten. Der Vertrag läuft drei oder vier Jahre, zum Ende sogar mit günstiger Kaufoption für den Hotelier. Das Verwertungsrisiko bei Rückgabe des Fahrzeugs trägt der Autohändler.

Alpenauto legt großen Wert auf Social Media Kommunikation und bietet auf ihren erfolgreichen Kanälen den Hoteliers einen zusätzlichen Mehrwert durch wiederkehrende Werbekampagnen und eine hohe Reichweite im richtigen Zielpublikum.

GAST-Messe Salzburg

von 6. bis 10. November 21, Alpenauto Stand 02-0605

Rückfragen & Kontakt:

Ralph Maierhofer

Autoforum Ralph Mairhofer e.U.

Zellerberg 2

6330 Kufstein

Tel.: +43 5372 64260

Mobil: 0043/(0) 699 / 10228733

Email: ralph @ alpenauto.eu