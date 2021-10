10. Bezirk: Wienerlied-Nachmittag mit dem „Trio Wien“

Musik und „Schmäh“ am 29.10., Anmeldung: 0660/46 46 614

Wien (OTS/RK) - Drei echte Publikumslieblinge kommen am Freitag, 29. Oktober, wieder einmal in das „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38): Das „Trio Wien“ präsentiert dort ab 16.00 Uhr beschwingt ein buntes Wienerlied-Programm mit dem Titel „Mir san auf der Insel daham“. Neben alten und neuen „wienerischen“ Melodien pflegen Alfred, Hans und Franz mit einem Lächeln den „Wiener Schmäh“. Organisator der Veranstaltung ist der Verein „Kultur 10“. Die Zuhörerschaft wird um Beachtung der aktuellen Corona-Vorschriften und um Bezahlung von „Musikbeiträgen“ (pro Person 12 Euro) gebeten. Anmeldung zum Konzert: Telefon 0660/46 46 614 („Kultur 10“, Roswitha Jarolim), E-Mail waldmuellerzentrum@chello.at.

Die Freunde Alfred Gradinger (Akkordeon, Gesang), Hans Radon (Gitarre, Gesang) und Franz Horacek (Kontrabass, Gesang) sind erfahrene Wienerlied-Interpreten und bekannt für schwungvolle Darbietungen. Vielfache Auftritte im In- und Ausland, mehrere CD-Produktionen und Engagements bei Radio und TV dürfen nicht unerwähnt bleiben. Zum umfassenden Repertoire des „Trio Wien“ gehören sowohl eigene Kompositionen als auch traditionelle und neuzeitliche Lieder aus der Wienerstadt. Die Herren behaupten schmunzelnd „Nüchtern bin i allerweil so schüchtern“ und haben den eigenwilligen Wunsch „I möcht‘ a Floh sein“. Von der Klage „Es war net aufg‘straht“ und dem mitreißenden „Hausmasta-Rock“ bis zur musikalischen Reise „Vom Wienerwald zum Palmenstrand“ spannen die fidelen Musikanten an dem Nachmittag einen typisch „wienerischen“ Klangbogen. Internet-Infos: www.triowien.at.

