Nach zwei Jahren Pause kehrt die Erste Wohnmesse mit 30 Ausstellern und neuer Location zurück

Am 14. November können Besucher:innen bei der Erste Wohnmesse, Wiens größtem Immobilienhighlight im Herbst, wieder zahlreiche Immobilien-Projekte in Wien und Umgebung live bestaunen

Wien (OTS) - Die als Öko-Event zertifizierte und um 20% gewachsene Messe findet nach der coronabedingten Pause nach zwei Jahren wieder real und in einer neuen Location, dem trendigen Erste Campus am Belvedere, statt. Neben den urbanen Wohnungen mit Panoramablick, Anleger- und Ferienimmobilien, gibt es für Naturliebhaber, dem Trend entsprechend, zahlreiche Immobilien im Grünen und Häuser mit Garten.

Seit mehr als 20 Jahren bietet die Erste Wohnmesse den jährlich rund 3.000 Besucherinnen und Besuchern bei freiem Eintritt alle Informationen rund um das Thema Bauen, Wohnen, Finanzieren und Versichern. Darunter befinden sich neben dem Gastgeber Erste Bank sowie ihren Partner s Bausparkasse, s Real Immobilien und Wiener Städtische auch bekannte Immobilienanbieter. Anbieter wie EHL, Value One, GLORIT, BUWOG, OTTO Immobilien, STRABAG Real Estate, Mischek und viele mehr informieren über aktuelle Immobilienangebote und geben Hintergrundinformationen zum Thema Wohnen.

Endlich wieder eine “echte” Immobilienmesse

Das Messe-Highlight 2021 präsentiert sich in diesem Jahr in einem völlig neuen und innovativen Design. Mit einer doppelt so großen Ausstellungsfläche, breiten Gängen und einem intuitiven Leitsystem bietet die neue Location am Erste Campus beim Belvedere mehr Angebot, besseren Komfort und ausreichend Platz für ein sicheres Messeerlebnis.

Zusätzlich zu den einzelnen Messeständen erfahren Teilnehmerinnen und Teilnehmer im neuen, von BoConcept gestalteten, „Erste Wohnzimmer“, bei stündlich stattfindenden Talks alles Wissenswerte rund um die Messe-Themen. Das Spektrum der Vorträge im Auditorium reicht dabei von der optimalen Finanzierung über die rechtliche Beratung in Immobilienangelegenheiten bis hin zu wichtigen Informationen zur Planung und dem Erwerb von Immobilien.

Für die Kleinen gibt es außerdem ein „Kinder-Kino“, so können die Eltern die Beratung für die künftige Traumimmobilie in aller Ruhe in Anspruch nehmen.

„Das persönliche Gespräch, Pläne die einem erklärt werden, das Ansehen eines Modells von allen Seiten, all dies rundet die perfekte Immobiliensuche ab und bestärkt die Kundinnen und Kunden eine der wichtigsten Lebensentscheidungen bestmöglich zu tätigen.“, so Friedrich Csörgits, Immobilien-Profi und Managing Partner der veranstaltenden Real Estate Marketing Agentur enteco.



Sein Geschäftspartner, Sebastian Berloffa, der im vergangenen Corona-Jahr die Erste Wohnmesse erstmalig als ausschließlich digitalen Event konzipierte und erfolgreich umsetzte - und damit Pionierarbeit im digitalen Immobilien-Business leistete - ergänzt: „Die Erkenntnisse und vielversprechenden Besucherzahlen aus dem letzten Jahr zeigen uns, dass die Besucherinnen und Besucher auch digitale Inhalte stark wertschätzen. Wir sehen hybride Messelösungen definitiv der Weg der Zukunft. Um hier größeren Mehrwert zu schaffen, ergänzen wir das Programm durch personalisierte Infomailings und Livestreams, die die Inhalte barrierefrei erlebbar machen.”

Interessierte können sich ihr Ticket kostenlos unter www.erstewohnmesse.at/anmelden sichern.

Enteco Concept GmbH

Enteco Concept GmbH, die Digital Real Estate Marketing Agentur enteco hat sich die Digitalisierung der Immobilienbranche zur Aufgabe gemacht. Im Fokus stehen Strategie, Transformation und Umsetzung in den Geschäftsbereichen Digital Events, Digital Marketing und Web Design. Die Agentur betreut Kunden wie die Wirtschaftskammer Wien - Fachgruppe Immobilientreuhänder, die Erste Bank, Raiffeisen Vorsorgewohnung, PriceHubble, Brichard Immobilien, Aprom Real Estate Group etc. Vorträge, Vorlesungen und Weiterbildungsangebote für die TU Wien, die Donauuniversität Krems und die Immobilienbranche ergänzen das Portfolio. 1997 gründete der Immobilienexperte Friedrich Csörgits das Unternehmen unter dem Namen Kunstwerk als klassische Agentur für Real Estate Marketing. Unter seiner Führung entstanden innovative Konzepte wie das Social Highlight und Get-together der Immobilienbranche, #theREAL100, die Erste Wohnmesse, die Real Vienna Immo Night etc. Mit Februar 2021 übernahm im Rahmen des Generationenwechsels der Wirtschaftsinformatiker und langjährige Head of Digital Marketing, Sebastian Berloffa, die Führung der Agentur.

Weitere Informationen: www.enteco.at und www.erstewohnmesse.at Tickets und Anmeldung unter www.erstewohnmesse.at/anmelden

Erste Wohnmesse 2021 | Häuser. Wohnungen. Finanzieren. Versichern.

Die Erste Wohnmesse 2021 findet am 14.11.2021 am Erste Campus statt. Eintritt frei. Alles rund ums Bauen, Wohnen, Finanzieren und Versichern erfahren Sie hier.

Datum: 14.11.2021, 10:00 - 18:00 Uhr

Ort: Erste Campus

Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich

Url: https://www.erstewohnmesse.at/erste-wohnmesse-real/

