Starwood Capital Group stellt David Matheson als Managing Director und Leiter der Immobilienabteilung für Europa ein

Miami (ots/PRNewswire) - Die Starwood Capital Group, ein globales privates Investmentunternehmen, das sich auf Immobilien- und Energieinvestitionen konzentriert, gab heute die Einstellung von David Matheson als Managing Director und Leiter der Immobilienabteilung für Europa bekannt. In seiner neuen Funktion wird Herr Matheson für die Beschaffung und Durchführung von Immobilienakquisitionen in ganz Europa verantwortlich sein. Herr Matheson, der in der Londoner Niederlassung des Unternehmens tätig sein wird, wird seine neue Aufgabe im Januar 2022 antreten.

"David ist eine wichtige Ergänzung für das Team von Starwood Capital, da wir für unsere Investoren weiterhin attraktive Investitionsmöglichkeiten in ganz Europa suchen", sagte Jeffrey Dishner, Senior Managing Director und Global Head of Real Estate Acquisitions. "Davids nachgewiesene Expertise bei der Schaffung von Werten durch erfolgreiche Fusionen und Übernahmen und bei der Verfolgung innovativer Investitionsstrategien lassen ihn eine wichtige Führungsrolle spielen, während wir auf unserer starken Erfolgsbilanz in der Region weiter aufbauen."

Herr Matheson kommt zu Starwood Capital, nachdem er acht Jahre lang bei der Oxford Properties Group ("Oxford"), einem globalen Immobilienunternehmen, tätig war, wo er zuletzt als Executive Vice President für Europa und den asiatisch-pazifischen Raum sowie als Mitglied des Executive Committee und des Investment Committee fungierte. Während seiner Zeit bei Oxford schloss David Transaktionen im Gesamtwert von über 20 Milliarden Dollar ab und war für die Erschließung neuer Sektoren in Europa und Asien verantwortlich, darunter auch für die Bereiche Wohnungsbau und Logistik. Vor seiner Zeit in Oxford war David über ein Jahrzehnt im europäischen Investmentbanking tätig, zuletzt als Executive Director bei Goldman Sachs.

"Ich freue mich, bei einer der weltweit führenden Immobilien-Investmentfirmen einzusteigen und dazu beizutragen, ihr Portfolio an erstklassigen Vermögenswerten durch meinen Schwerpunkt in Europa weiter auszubauen", sagte Matheson. "Der derzeitige Markt bietet eine Reihe von Gelegenheiten, bei denen Starwoods Expertise bei der Bereitstellung von geduldigem Kapital und der Wertsteigerung uns meiner Meinung nach in die Lage versetzen wird, eine bedeutende Dynamik in unserem Portfolio aufzubauen."

Informationen zur Starwood Capital Group

Die Starwood Capital Group ist eine private Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf globalen Immobilien, Energieinfrastruktur und Öl & Gas. Die Kanzlei und ihre Tochtergesellschaften unterhalten 16 Büros in sieben Ländern weltweit und beschäftigen derzeit rund 4.000 Mitarbeiter. Seit ihrer Gründung im Jahr 1991 hat die Starwood Capital Group über 65 Milliarden Dollar an Kapital aufgebracht und verwaltet derzeit ein Vermögen von über 95 Milliarden Dollar. Über eine Reihe von gemischten Opportunity-Fonds und den Starwood Real Estate Income Trust, Inc. (SREIT), einem nicht börsennotierten REIT, hat die Firma weltweit in praktisch jede Immobilienkategorie investiert und dabei opportunistisch Anlageklassen, Regionen und Positionen im Kapitalstapel verschoben, wenn sie eine sich entwickelnde Risiko-/Ertragsdynamik erkannte. Starwood Capital verwaltet auch den Starwood Property Trust (NYSE: STWD), den größten Investmentfonds für gewerbliche Hypothekenimmobilien in den Vereinigten Staaten, der seit seiner Gründung über 72 Mrd. USD an Kapital erfolgreich eingesetzt hat und ein Portfolio von über 19 Mrd. USD an Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen verwaltet. In den vergangenen 30 Jahren haben die Starwood Capital Group und ihre Tochtergesellschaften erfolgreich eine Investitionsstrategie verfolgt, die den Aufbau von Unternehmen sowohl auf dem privaten als auch auf dem öffentlichen Markt umfasst. Weitere Informationen finden Sie unter starwoodcapital.com.

