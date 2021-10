Radio und Fernsehen schreiben am Nationalfeiertag Geschichte am Dobratsch

Sendeturm seit 50 Jahren in Betrieb

Sowohl das ORF-Landesstudio Kärnten als auch die Sendeanlage am Dobratsch sind medien- und demokratiepolitische Säulen, mit denen sich die Bevölkerung zu Recht stark identifiziert Karin Bernhard

Wien/Klagenfurt (OTS) - Erst Ende Juli wurden bei der ORS Sendeanlage am Dobratsch die Sendeantennen der UKW-Programme unter großem öffentlichen Interesse und Anteilnahme von Politik und Medien erneuert.

„Kein Wunder, denn die Sendeanlage Klagenfurt 1-Dobratsch ist eine rundfunkhistorische Institution“, wie ORS-Sprecher Michael Weber nicht ohne Stolz anmerkt.

Am heutigen Nationalfeiertag begeht der Sendeturm Dobratsch sein 50-jähriges Bestands- und Betriebsjubiläum. An die Errichtung kann sich auch Zeitzeuge Walter Janesch, Jahrgang 1932, noch sehr gut erinnern. „Uns war damals schon bewusst, dass der Bau des Sendeturms für die Entwicklung des österreichischen Rundfunks ein Meilenstein ist“, so der Klagenfurter Techniker.

Rund 540.000 Kärntnerinnen und Kärtner werden aktuell über die Sendeanlage mit digitalem Antennen-Fernsehen via simpliTV, sowie UKW-Radioprogrammen (Ö1, Radio Kärnten, Ö3, FM4, Antenne Kärnten, Radio Agora) und Digitalradio DAB+ versorgt.

Historisch: Sendeanlage Klagenfurt 1-Dobratsch

Der Sendeturm Dobratsch ist ein 167 Meter hoher Hybridturm für UKW und Fernsehen auf dem Berg Dobratsch in Kärnten in Österreich auf einer Seehöhe von ca. 2115 m.

1969 startete der Baubeginn der Sendeanlage, 1971 wurde sie nach einem einmonatigen Probebetrieb offiziell in Betrieb genommen.

Der Sender zeichnet sich durch seine etwas ungewöhnliche Bauweise aus, denn er besteht aus einem Stahlbetonturm mit Betriebsräumen und Plattformen für Richtfunkantennen, auf dem sich ein am Erdboden abgespannter Stahlrohrmast mit den Antennen für Rundfunk und Fernsehen befindet (Hybridturm).

Der Sender Dobratsch ist einer der stärksten Sender Österreichs und versorgt beinahe ganz Kärnten sowie Teile der Steiermark, das Kanaltal (Italien) und große Teile der Region Gorenjska (Slowenien).

Damit der Sender ganzjährig erreichbar ist, wurde eine eigene Seilbahn installiert, die von Bad Bleiberg direkt zum Sender führt. Diese ist jedoch nicht öffentlich zugänglich. Im Sommer ist die Anlage über die Dobratsch Alpenstraße und über die Gemeindestraße mit Geländefahrzeug erreichbar.

Landesdirektorin Karin Bernhard unterstreicht vor allem die herausragende Bedeutung einer verlässlichen und nahezu störungsfreien Verbreitung der journalistisch hochqualitativen Radio- und Fernsehprogramme des ORF: „Sowohl das ORF-Landesstudio Kärnten als auch die Sendeanlage am Dobratsch sind medien- und demokratiepolitische Säulen, mit denen sich die Bevölkerung zu Recht stark identifiziert“ .

Rückfragen & Kontakt:

Michael Weber

ORS Group

Mobil: +43 664 627 89 06

E-Mail: michael.weber @ ors.at

Web: www.ors.at