Fünf ungewöhnliche Geschenksideen - ein zauberhaftes Weihnachstfest im Four Seasons des Hotels George V von Paris

Paris (ots/PRNewswire) -

Küchenchefs der von Michelin ausgezeichneten Hotels leiten personalisierte Meisterklassen. Gäste nehmen im wunderschönen Rahmen von Le Cinq an Kochkursen teil, die von Küchenchefs der von Michelin ausgezeichneten Hotels abgehalten werden. Jede Meisterklasse endet angenehm mit einem

Mittagessen oder einem Afternoon Tea. Liebhaber der italienischen Küche lernen mit Küchenchef Simone Zanoni wie man erlesene mediterrane Gerichte kocht, und Alan Taudon gewährt den Interessenten Einblick in die leichte, kreative Küche. Christian Le Squer, ein von Michelin ausgezeichneter Küchenchef, bietet Genießern ebenfalls Gelegenheit, einen besonderen, von ihm geleiteten Kochkurs zu besuchen. Mit Pâtissier Michael Bartocetti lernen Naschkatzen wie man festliche, luftige Gourmet-Nachtische zubereitet. Die Küchenchefs Christian Le Squer, Pâtissier Michael Bartocetti und Sommelier Eric Beaumard nehmen sich einen Tag Zeit, um mit ihren Gästen drei durch Michelin ausgezeichnete Rezepte sowie die Kunst der Zubereitung ausgewählter Gourmet-Nachtische mit den passenden Wein-Empfehlungen zu teilen.

Preis: ab EUR 650

Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/8971251-five-exceptional-gifts-christmas-four-seasons-hotel-george-v-paris/

"Ritual of Life" Pflege im Spa Gäste entdecken die von Olivier Claire eigens für den Spa kreierte Pflege "Ritual of Life". Die französische Marke für natürliche Hautpflege bietet Produkte auf der Basis bioaktiver Wirkstoffe, die - in einer Kombination aus Wohlbefinden und effizienter Wirksamkeit - die natürliche

Schutzfunktion der Haut fördern. Die de luxe Pflege für Gesicht und Körper kombiniert die Kraft der Stammzellen mariner Organismen mit Massagetechniken; sie spendet Feuchtigkeit und regt die Zellerneuerung an. Das perfekte Ritual, um die Gäste in eine einzigartige Welt der Schönheit und des Wohlbefindens eintauchen zu lassen.

Preis: EUR 320

Mit Hotel-Sommeliers in die Welt der Weine eintauchen Die Gäste gehen mit dem italienischen Sommelier des Hotels Le George, Francesco Cosci, auf eine Reise in die Welt der feinsten Weine, die man mindestens einmal in seinem Leben probieren sollte. Außerdem führt sie Eric Beaumard ins Herz der französischen Weinregion Burgund. Der berühmte Sommelier gibt Aufschluss über die Traubenvielfalt und die Weinherstellung in der Region. Am Ende dieser Meisterklasse erwartet die Gäste eine Blindverkostung; ein echtes und unvergessliches

Erlebnis der Sinne.

Preis: 550EUR

Little George Die kleinen Gäste werden den liebenswürdigen, ergebenen Little George schätzen, das Maskottchen des George V, das von der Luxusmarke für Kindermode Tartine et Chocolat speziell für das Hotel gefertigt wurde. Dieses süße, weiche Kuscheltier, mit seinem weichen, zeitlosen Garda- Streifenband - der sanften, wiederkehrenden Signatur von Tartine et Chocolat - die im George V hochgeschätzt

wird und die perlgrauen Farbtöne des Luxushotels in Erinnerung ruft.

Preis: 45EUR

Ein passender Geschenkgutschein für jede Gelegenheit Ob mit einem Gutschein für eine einmaliges Erlebnis in einem der von Michelin ausgezeichneten Restaurants, einer köstlichen Tea-Time oder einer entspannenden Schönheitspflege im Spa, Weihnachten ist die ideale Gelegenheit, um ihre Lieben mit einem besonderen Geschenk zu verwöhnen.

Preis: ab EUR46

samuelle.dorol @ fourseasons.com / +33 (0)1 49 52 70 00

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1669438/Cooking_Class.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1669439/Four_Seasons_Hotel_George_V_Paris_Logo.jpg